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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:48

Просмотров: 988

Нурлан Ногаев прокомментировал вопрос озеленения Актау

Акиму Мангистауской области задали вопрос о проблемах озеленения Актау. Нурлан Ногаев сообщил, что 7,5 миллиарда тенге будет выделено в течение пяти лет для того, чтобы эта проблема была решена.

Фото Рашида Исмагилова
Главе региона Нурлану Ногаеву задали вопрос о том, какие работы ведутся для того, чтобы решить проблему с озеленением в Актау.

- До этого года вопросами озеленения занималась фирма, которая являлась победителем на основании проведенных ежегодных тендеров. С этого года акимат Актау провел тендер на пять лет на основе ГЧП (прим.автора - государственно-частного партнерства) и выделенная сумма - 7,5 миллиарда тенге в течение пяти лет. Считаем, что это даст возможность озеленить, заняться вопросами благоустройства, посадками новых деревьев разных сортов, клумб и оформить зелеными насаждениями в летнее и другое время, - сказал Нурлан Ногаев.

Напомним, аким Актау в интервью корреспонденту Lada.kz сказал, что: «Если бы бюджетные деньги не воровали, Актау давно бы стал зеленым городом».

Ранее стало известно, что заниматься озеленением в Актау по программе государственно-частного партнерства в течение пяти лет подряд будет одна компания.



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