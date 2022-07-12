Слово за прокуратурой! Законны ли действия полиции, запретившей съезд к морю на 43 километре, выясняет надзорный орган Тупкараганского района

Фото из архива Lada.kz
Прокуратура Тупкараганского района анализирует ситуацию вокруг участка на 43-ем километре, где накануне полиция не пропускала желающих отдохнуть на пляже, ссылаясь на вышедшее постановление.
- Результаты анализа будут сообщены позже, - сообщили в прокуратуре Тупкараганского района.
Адвокат Айбек Суюндуков заявил, что правоохранительные органы не могут препятствовать гостям и жителям региона находиться на пляже, учитывая, что участок земли не является частной территорией.
- В ситуации могут разобраться сотрудники прокуратуры, чтобы выяснить не превысили ли свои должностные полномочия полицейские. Надо понять, на основании чего правоохранительные органы препятствовали заезду на участок, - прокомментировал адвокат Айбек Суюндуков.
Ранее сообщалось, что жителей и гостей региона не пускали на 43-ий километр.
В ДЧС Мангистауской области сообщили, что они не давали поручения полиции не пускать людей на пляж.
Редакция Lada.kz всё ещё ожидает комментарии от департамента полиции, чтобы получить ответы на следующие вопросы:
1. Основанием для запрета на проезд на 43-ий км полиция называет постановление Мангистауского областного маслихата, где говорится, что на данном участке нельзя купаться. Однако, почему полиция не пускает людей на эту территорию? Может быть, отдыхающие хотят устроить на пляже пикник или позагорать, не купаясь?
2. Не считаете ли вы, что конституционные права граждан нарушаются таким образом? Ведь этот участок земли не частный и должен быть доступным для всех?
3. Кто поручил полицейским не пускать отдыхающих на 43-ий км?
4. Почему полиция не пускает отдыхающих на 43-ий км тогда, когда люди могут без проблем попасть, к примеру, на берег у гостиницы «Каспиан ривьера», хотя данная территория тоже запрещена для купания?
- Результаты анализа будут сообщены позже, - сообщили в прокуратуре Тупкараганского района.
Адвокат Айбек Суюндуков заявил, что правоохранительные органы не могут препятствовать гостям и жителям региона находиться на пляже, учитывая, что участок земли не является частной территорией.
- В ситуации могут разобраться сотрудники прокуратуры, чтобы выяснить не превысили ли свои должностные полномочия полицейские. Надо понять, на основании чего правоохранительные органы препятствовали заезду на участок, - прокомментировал адвокат Айбек Суюндуков.
Ранее сообщалось, что жителей и гостей региона не пускали на 43-ий километр.
В ДЧС Мангистауской области сообщили, что они не давали поручения полиции не пускать людей на пляж.
Редакция Lada.kz всё ещё ожидает комментарии от департамента полиции, чтобы получить ответы на следующие вопросы:
1. Основанием для запрета на проезд на 43-ий км полиция называет постановление Мангистауского областного маслихата, где говорится, что на данном участке нельзя купаться. Однако, почему полиция не пускает людей на эту территорию? Может быть, отдыхающие хотят устроить на пляже пикник или позагорать, не купаясь?
2. Не считаете ли вы, что конституционные права граждан нарушаются таким образом? Ведь этот участок земли не частный и должен быть доступным для всех?
3. Кто поручил полицейским не пускать отдыхающих на 43-ий км?
4. Почему полиция не пускает отдыхающих на 43-ий км тогда, когда люди могут без проблем попасть, к примеру, на берег у гостиницы «Каспиан ривьера», хотя данная территория тоже запрещена для купания?