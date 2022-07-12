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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 16:44

Просмотров: 1942

Слово за прокуратурой! Законны ли действия полиции, запретившей съезд к морю на 43 километре, выясняет надзорный орган Тупкараганского района

Прокуратура Тупкараганского района проводит анализ законности действий полицейских, запретивших въезд на прибрежную зону на 43-ем километре. Адвокат Айбек Суюндуков заявил, что прокуратура, как надзорный орган, имеет право реагировать на такие ситуации, чтобы выяснить, не превышают ли полицейские свои должностные полномочия.

Фото из архива Lada.kz
Прокуратура Тупкараганского района анализирует ситуацию вокруг участка на 43-ем километре, где накануне полиция не пропускала желающих отдохнуть на пляже, ссылаясь на вышедшее постановление.

- Результаты анализа будут сообщены позже, - сообщили в прокуратуре Тупкараганского района.

Адвокат Айбек Суюндуков заявил, что правоохранительные органы не могут препятствовать гостям и жителям региона находиться на пляже, учитывая, что участок земли не является частной территорией.

- В ситуации могут разобраться сотрудники прокуратуры, чтобы выяснить не превысили ли свои должностные полномочия полицейские. Надо понять, на основании чего правоохранительные органы препятствовали заезду на участок, - прокомментировал адвокат Айбек Суюндуков.

Ранее сообщалось, что жителей и гостей региона не пускали на 43-ий километр.

В ДЧС Мангистауской области сообщили, что они не давали поручения полиции не пускать людей на пляж.

Редакция Lada.kz всё ещё ожидает комментарии от департамента полиции, чтобы получить ответы на следующие вопросы:

1. Основанием для запрета на проезд на 43-ий км полиция называет постановление Мангистауского областного маслихата, где говорится, что на данном участке нельзя купаться. Однако, почему полиция не пускает людей на эту территорию? Может быть, отдыхающие хотят устроить на пляже пикник или позагорать, не купаясь?
2. Не считаете ли вы, что конституционные права граждан нарушаются таким образом? Ведь этот участок земли не частный и должен быть доступным для всех?
3. Кто поручил полицейским не пускать отдыхающих на 43-ий км?
4. Почему полиция не пускает отдыхающих на 43-ий км тогда, когда люди могут без проблем попасть, к примеру, на берег у гостиницы «Каспиан ривьера», хотя данная территория тоже запрещена для купания?



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Комментарии ( 5 )

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  • Жанар
  • shurik_kz11
  • Банкир
 cas277cas (Посетители) Вчера, 19:23
Очевидно ответ будет таким - в связи с участившимися случаями появления тюленей на побережье,чтоб поберечь нервы и покой и психическое здоровье граждан было принято решение ограничить доступ к морю.
 
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  • Ну Ну
  • синдбад
 motor (Посетители) Вчера, 18:18
Вот такие, незаконные действиями и занимаются полицейские, пусть теперь отвечают по полной.
 
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  • Космос
 ABCD (Посетители) Вчера, 17:20
В таких случаях нужно сразу же звонить в службу собственной безопасности! А чем чёрт не шутит, может поможет!
 
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 Darkman (Посетители) Вчера, 17:08
Да отдыхал какой нибудь бастык чиновник с семьей, хотел тишины. Вот и весь ответ.
 
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  • ak12
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 strana.kz (Посетители) Вчера, 17:07
Редакция Lada.kz всё ещё ожидает комментарии от департамента полиции, чтобы получить ответы на следующие вопросы:



Ау из Департамента? придумываете отмазки?))
 
 

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