В Мангистау открыли дорогу на прибрежную зону 43 километра

Фото местного жителя
- В социальной сети в последнее время бурно обсуждается ситуация с закрытием указанной дороги. Такие меры приняли из-за ремонта проезжей части – как только работы закончились, дорогу снова открыли. Однако, должен напомнить, что указанный участок входит в десятку зон по области, где купание запрещено. В этот список 43 км попал из-за участившихся случаев гибели людей на воде, - комментирует Нурлыбек Айжарыков.
Он добавил, что беспечность людей обходится им дорого – только с начала текущего года в результате несоблюдения правил безопасности на воде в Мангистауской области погибли семь человек, в том числе один подросток.
- Игнорирование элементарных правил на воде, собственно, и есть главная причина трагедий на водоёмах. Люди не обращают внимание на табличку «Купаться запрещено!». Плюс купание в нетрезвом виде. По отдельности эти пренебрежения - большой риск для жизни, а вместе - беда обеспечена! Ещё удивляет беспечность родителей, которые, отправляясь на море вместе с детьми, забывают, что за теми надо присматривать. Вот эти три причины, согласно нашему анализу, в первую очередь приводят к трагедии на воде, - делится спасатель.
По его информации, в целях обеспечения безопасности департаментом по чрезвычайным ситуациям области проведён 431 рейд. Патрулирование, подчеркнул специалист, проводится ежедневно. При этом распространяются агитационные материалы. Для этой работы привлекаются волонтёры. Только за полгода свою лепту в безопасность людей на воде внесли 1,5 тысяч из них.
До начала школьных каникул спасатели успели провести 110 интерактивных уроков в школах.
К работе спасателей и волонтёров подключаются и полицейские. Они составляют административные протоколы на нарушителей. На брифинге и. о. начальника местной полиции ДП Мангистауской области Билимгали Султанов рассказал, что штраф с начала года заработали 60 человек, которые недопустимо вели себя на морском побережье. Так, 52 человека оштрафованы за купание в запрещённых местах, ещё восемь - за нахождение на берегу моря в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в начале июля жителей Мангистау не пропускали на 43-й километр.
Спасатели Мангистау напоминили о соблюдении правил безопасности на воде.
Он добавил, что беспечность людей обходится им дорого – только с начала текущего года в результате несоблюдения правил безопасности на воде в Мангистауской области погибли семь человек, в том числе один подросток.
- Игнорирование элементарных правил на воде, собственно, и есть главная причина трагедий на водоёмах. Люди не обращают внимание на табличку «Купаться запрещено!». Плюс купание в нетрезвом виде. По отдельности эти пренебрежения - большой риск для жизни, а вместе - беда обеспечена! Ещё удивляет беспечность родителей, которые, отправляясь на море вместе с детьми, забывают, что за теми надо присматривать. Вот эти три причины, согласно нашему анализу, в первую очередь приводят к трагедии на воде, - делится спасатель.
По его информации, в целях обеспечения безопасности департаментом по чрезвычайным ситуациям области проведён 431 рейд. Патрулирование, подчеркнул специалист, проводится ежедневно. При этом распространяются агитационные материалы. Для этой работы привлекаются волонтёры. Только за полгода свою лепту в безопасность людей на воде внесли 1,5 тысяч из них.
До начала школьных каникул спасатели успели провести 110 интерактивных уроков в школах.
К работе спасателей и волонтёров подключаются и полицейские. Они составляют административные протоколы на нарушителей. На брифинге и. о. начальника местной полиции ДП Мангистауской области Билимгали Султанов рассказал, что штраф с начала года заработали 60 человек, которые недопустимо вели себя на морском побережье. Так, 52 человека оштрафованы за купание в запрещённых местах, ещё восемь - за нахождение на берегу моря в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в начале июля жителей Мангистау не пропускали на 43-й километр.
Спасатели Мангистау напоминили о соблюдении правил безопасности на воде.