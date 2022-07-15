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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:01

Просмотров: 771

В Мангистау открыли дорогу на прибрежную зону 43 километра

Дорога на прибрежную зону 43 километра была временно закрыта в связи с проведением ремонтных работ, сообщил на брифинге в Центре общественных коммуникаций заместитель начальника ДЧС Мангистауской области Нурлыбек Айжарыков.

Фото местного жителя
- В социальной сети в последнее время бурно обсуждается ситуация с закрытием указанной дороги. Такие меры приняли из-за ремонта проезжей части – как только работы закончились, дорогу снова открыли. Однако, должен напомнить, что указанный участок входит в десятку зон по области, где купание запрещено. В этот список 43 км попал из-за участившихся случаев гибели людей на воде, - комментирует Нурлыбек Айжарыков.

В Мангистау открыли дорогу на прибрежную зону 43 километра


Он добавил, что беспечность людей обходится им дорого – только с начала текущего года в результате несоблюдения правил безопасности на воде в Мангистауской области погибли семь человек, в том числе один подросток.

- Игнорирование элементарных правил на воде, собственно, и есть главная причина трагедий на водоёмах. Люди не обращают внимание на табличку «Купаться запрещено!». Плюс купание в нетрезвом виде. По отдельности эти пренебрежения - большой риск для жизни, а вместе - беда обеспечена! Ещё удивляет беспечность родителей, которые, отправляясь на море вместе с детьми, забывают, что за теми надо присматривать. Вот эти три причины, согласно нашему анализу, в первую очередь приводят к трагедии на воде, - делится спасатель.

По его информации, в целях обеспечения безопасности департаментом по чрезвычайным ситуациям области проведён 431 рейд. Патрулирование, подчеркнул специалист, проводится ежедневно. При этом распространяются агитационные материалы. Для этой работы привлекаются волонтёры. Только за полгода свою лепту в безопасность людей на воде внесли 1,5 тысяч из них.

До начала школьных каникул спасатели успели провести 110 интерактивных уроков в школах.

К работе спасателей и волонтёров подключаются и полицейские. Они составляют административные протоколы на нарушителей. На брифинге и. о. начальника местной полиции ДП Мангистауской области Билимгали Султанов рассказал, что штраф с начала года заработали 60 человек, которые недопустимо вели себя на морском побережье. Так, 52 человека оштрафованы за купание в запрещённых местах, ещё восемь - за нахождение на берегу моря в состоянии алкогольного опьянения.

В Мангистау открыли дорогу на прибрежную зону 43 километра


Напомним, в начале июля жителей Мангистау не пропускали на 43-й километр.

Спасатели Мангистау напоминили о соблюдении правил безопасности на воде.



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Комментарии ( 4 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 10:00
Бред какой-то! видать там что-то произошло не законное и кто-то нанял полицию в качестве охраны своих движений

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • NataliN
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 09:41
То есть теперь когда будут проводится ремонтные работы дорожного полотна-будем требовать чтоб оцепляла полиция???я все правильно понимаю??? Выходит с их слов так??
 
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NataliN (Посетители) Сегодня, 09:36
Кто проводил ремонтные работы? Стоимость работ? Из каких средств? Были ли выделены бюджетные средства? Когда был проведен тендер? Какие работы включала в себя смета? И что было сделано? Имеется ли заключение приемной комиссии?
На эти вопросы ответы будут?
 
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  • NataliN
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 09:34
К работе спасателей и волонтёров подключаются и полицейские. Они составляют административные протоколы

Ну, да! А что еще могут делать полицейские? работа у них такая, протоколы составлять и дороги перекрывать. Преступники кончились, делать нечего.
 
 

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