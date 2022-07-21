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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:34

Просмотров: 478

Раскрыта финансовая составляющая приезда Хабиба Нурмагомедова в Актау

Президент казахстанского промоушена Naiza FC Нурбек Карабала в своем на своей странице в Instagram ответил на вопрос о гонораре Хабиба Нурмагомедова за приезд в Актау, передает Sports.kz.

Фото из открытых источников
На своей странице в социальной сети в разделе сторис Нурбек Карабала ответил на следующий вопрос подписчика: «Хабиб взял деньги за то, что приехал в Актау?».

Президент лиги Naiza FC ответил: «Нет».

Раскрыта финансовая составляющая приезда Хабиба Нурмагомедова в Актау


Напомним, Нурмагомедов приезжал в Актау на совместный турнир своего промоушена Eagle FC и Naiza FC, который прошел 16 июля.

После окончания международного турнира по ММА Naiza 41 х Eagle 48 толпа фанатов окружила экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на набережной Актау. На следующий день в соцсетях распространилось видео, на котором один из организаторов толкнул сотрудника полиции и был арестован на 10 суток за мелкое хулиганство.

Арест организатора турнира с Хабибом Нурмагомедовым в Актау прокомментировал президент NFC.



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