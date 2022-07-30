Новая поливочная система возмутила жителей Актау

- И это хваленая поливочная система. Вот так у нас выделяются деньги. А потом чиновники говорят, что полив идет полным ходом. Какой позор, что эти трубы висят на деревьях, - возмутилась жительница 8 микрорайона.

Неиспользуемые трубы для полива зеленых насаждений повесили на деревья вдоль дороги в 8 микрорайоне, напротив торгового центра Дом быта.Ранее Нурдаулет Килыбай заявил , что если бы бюджетные деньги не воровали, Актау давно бы стал зелёным городом.