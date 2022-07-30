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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:35

Просмотров: 132

Поливочная система на деревьях: чиновники заявили о вандализме в Актау

По словам представителей городского акимата, неизвестные лица в третий раз уже подвешивают пластиковый трубопровод на деревья напротив Дома быта.

Кадр видео
По указанному адресу, как сообщили чиновники, поливочная линия трубопровода не подключена. Специалисты ТОО «Green City Aktau» проводили работы по его установке по периметру микрорайонов.

- Однако на данном участке в третий раз повторяется подвес пластикового трубопровода на деревья неизвестными лицами, - отметили в акимате.


Согласно графику работ, данный трубопровод планируется вводить в эксплуатацию в сентябре-октябре этого года.

Напомним, новые трубы для полива, как говорят горожане, лежат без дела.

Ранее Нурдаулет Килыбай заявил, что если бы бюджетные деньги не воровали, Актау давно бы стал зелёным городом.




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Комментарии ( 1 )

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  • Ingul
 malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 15:51
Миллиарды бюджетные закапывать и забывать не вандализм? Асфальт пилить для этих труб и так оставлять не вандализм? 1-2 на перекрёстке траншею выкопали в асфальте, теперь подвеска страдает

Согласно графику работ, данный трубопровод планируется вводить в эксплуатацию в сентябре-октябре этого года

Зачем он осенью нужен будет? Разумеется в нём оставят воду, всё полопается и в следующем году по-новой будут пилить бюджет
 
 

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