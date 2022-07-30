Поливочная система на деревьях: чиновники заявили о вандализме в Актау

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По указанному адресу, как сообщили чиновники, поливочная линия трубопровода не подключена. Специалисты ТОО «Green City Aktau» проводили работы по его установке по периметру микрорайонов.
Согласно графику работ, данный трубопровод планируется вводить в эксплуатацию в сентябре-октябре этого года.
Напомним, новые трубы для полива, как говорят горожане, лежат без дела.
Ранее Нурдаулет Килыбай заявил, что если бы бюджетные деньги не воровали, Актау давно бы стал зелёным городом.
- Однако на данном участке в третий раз повторяется подвес пластикового трубопровода на деревья неизвестными лицами, - отметили в акимате.
Согласно графику работ, данный трубопровод планируется вводить в эксплуатацию в сентябре-октябре этого года.
Напомним, новые трубы для полива, как говорят горожане, лежат без дела.
Ранее Нурдаулет Килыбай заявил, что если бы бюджетные деньги не воровали, Актау давно бы стал зелёным городом.