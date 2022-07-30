Поливочная система на деревьях: чиновники заявили о вандализме в Актау

- Однако на данном участке в третий раз повторяется подвес пластикового трубопровода на деревья неизвестными лицами, - отметили в акимате.

По указанному адресу, как сообщили чиновники, поливочная линия трубопровода не подключена. Специалисты ТОО «Green City Aktau» проводили работы по его установке по периметру микрорайонов.Согласно графику работ, данный трубопровод планируется вводить в эксплуатацию в сентябре-октябре этого года.Напомним, новые трубы для полива, как говорят горожане, лежат без дела.Ранее Нурдаулет Килыбай заявил , что если бы бюджетные деньги не воровали, Актау давно бы стал зелёным городом.