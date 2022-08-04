«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Августа
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.18 KZT
  • €1 = 485.08 KZT
  • 1 RUB = 7.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 21:07

Просмотров: 23

«Жалкая пародия на греческий стиль»: дизайнер раскритиковал набережную Актау

Архитектор и дизайнер Эльзат Мугаш на своей страничке в Instagram 4 августа выставил видеоролик, где подверг критике архитектурные объекты набережной Актау.

Кадр видео
В своём видео Эльзат утверждает, что для красивого и функционального благоустройства набережной не нужно быть дизайнером, главное, мыслить логически.

- Чтобы было красиво, администрации города необязательно быть дизайнерами. Достаточно то, чтобы они дружили с головой. Вместо того, чтобы использовать идеальное расположение города у моря, принимают неправильное решение и допускают большие ошибки, - рассказал Эльзат.


Видео @elzat.muqash


Он подчеркнул, что на протяжении всей набережной нет тени, лишь пластиковые пальмы и «пародия на античные колонны». При этом в изначальном эскизе были кустарники, пальмы и клумбы. Но от них отказались. Как утверждал экс-аким города Едиль Жанбыршин, потому что когда будут проводить массовые мероприятия, их могут поломать

- Первая ошибка в устройстве: на набережной вообще нет тени, зато есть жалкая пародия на греческий стиль. Или вы думаете, если налепить орнаменты на античные колонны, будет казахский стиль? Пластиковые пальмы без какой-либо функции. Это тоже тупое копирование других стран! Неужели, по-вашему нам нечего показать из своего? - задается вопросом Эльзат.

Дизайнер также раскритиковал побеленные бордюры и подверг сомнению критическое мышление застройщиков.

- Побелённые бордюры - ещё одно доказательство тому, что они не включают мозги, когда что-то делают. Во время Второй Мировой войны бордюры и деревья вдоль дорог белили извёсткой, чтобы наши танки и БТРы ориентировались по ним в ночное время без фар. А самолёты фашистов не могли их обнаружить. А наши действуют по принципу: дед так делал, и я так буду! - рассказывает дизайнер.

Эльзат же строго действует правилу: «Критикуешь? Предлагай!» и выложил альтернативный проект на своей странице в Сети.

- Я предлагаю двухуровневую лёгкую конструкцию с площадками каждые 150 м. Люди погибают, ныряя со скал, так как больше неоткуда. В проекте я предлагаю установить на воду кубы с проёмами в форме юрт. Открытая зона в центре под коммерцию, а также домики под аренду, - говорит Эльзат Мугаш.


Видео @elzat.muqash


Помимо этого, дизайнер заострил внимание на расположении и доступе к триумфальной арке. Архитектурный объект установлен на кольцевом участке дороги между 19 и 20 микрорайонами.

- Что вы скажете на эту копию триумфальной арки Парижа в Актау? Тут созданы все условия для того, чтобы гулять под ней. Брусчатка, фонари и так далее. Но находится она на островке кольцевого движения, куда нет и быть не может пешеходного перехода. Это стоит исправить, - заключил Эльзат.

Напомним, в День Независимости Республики Казахстан в 2018 году состоялось открытие новой набережной. А уже 1 декабря 2021 года презентовали Триумфальную арку.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика