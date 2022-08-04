«Жалкая пародия на греческий стиль»: дизайнер раскритиковал набережную Актау

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В своём видео Эльзат утверждает, что для красивого и функционального благоустройства набережной не нужно быть дизайнером, главное, мыслить логически.
- Чтобы было красиво, администрации города необязательно быть дизайнерами. Достаточно то, чтобы они дружили с головой. Вместо того, чтобы использовать идеальное расположение города у моря, принимают неправильное решение и допускают большие ошибки, - рассказал Эльзат.
Он подчеркнул, что на протяжении всей набережной нет тени, лишь пластиковые пальмы и «пародия на античные колонны». При этом в изначальном эскизе были кустарники, пальмы и клумбы. Но от них отказались. Как утверждал экс-аким города Едиль Жанбыршин, потому что когда будут проводить массовые мероприятия, их могут поломать
- Первая ошибка в устройстве: на набережной вообще нет тени, зато есть жалкая пародия на греческий стиль. Или вы думаете, если налепить орнаменты на античные колонны, будет казахский стиль? Пластиковые пальмы без какой-либо функции. Это тоже тупое копирование других стран! Неужели, по-вашему нам нечего показать из своего? - задается вопросом Эльзат.
Дизайнер также раскритиковал побеленные бордюры и подверг сомнению критическое мышление застройщиков.
- Побелённые бордюры - ещё одно доказательство тому, что они не включают мозги, когда что-то делают. Во время Второй Мировой войны бордюры и деревья вдоль дорог белили извёсткой, чтобы наши танки и БТРы ориентировались по ним в ночное время без фар. А самолёты фашистов не могли их обнаружить. А наши действуют по принципу: дед так делал, и я так буду! - рассказывает дизайнер.
Эльзат же строго действует правилу: «Критикуешь? Предлагай!» и выложил альтернативный проект на своей странице в Сети.
- Я предлагаю двухуровневую лёгкую конструкцию с площадками каждые 150 м. Люди погибают, ныряя со скал, так как больше неоткуда. В проекте я предлагаю установить на воду кубы с проёмами в форме юрт. Открытая зона в центре под коммерцию, а также домики под аренду, - говорит Эльзат Мугаш.
Помимо этого, дизайнер заострил внимание на расположении и доступе к триумфальной арке. Архитектурный объект установлен на кольцевом участке дороги между 19 и 20 микрорайонами.
- Что вы скажете на эту копию триумфальной арки Парижа в Актау? Тут созданы все условия для того, чтобы гулять под ней. Брусчатка, фонари и так далее. Но находится она на островке кольцевого движения, куда нет и быть не может пешеходного перехода. Это стоит исправить, - заключил Эльзат.
Напомним, в День Независимости Республики Казахстан в 2018 году состоялось открытие новой набережной. А уже 1 декабря 2021 года презентовали Триумфальную арку.
- Чтобы было красиво, администрации города необязательно быть дизайнерами. Достаточно то, чтобы они дружили с головой. Вместо того, чтобы использовать идеальное расположение города у моря, принимают неправильное решение и допускают большие ошибки, - рассказал Эльзат.
Видео @elzat.muqash
Он подчеркнул, что на протяжении всей набережной нет тени, лишь пластиковые пальмы и «пародия на античные колонны». При этом в изначальном эскизе были кустарники, пальмы и клумбы. Но от них отказались. Как утверждал экс-аким города Едиль Жанбыршин, потому что когда будут проводить массовые мероприятия, их могут поломать
- Первая ошибка в устройстве: на набережной вообще нет тени, зато есть жалкая пародия на греческий стиль. Или вы думаете, если налепить орнаменты на античные колонны, будет казахский стиль? Пластиковые пальмы без какой-либо функции. Это тоже тупое копирование других стран! Неужели, по-вашему нам нечего показать из своего? - задается вопросом Эльзат.
Дизайнер также раскритиковал побеленные бордюры и подверг сомнению критическое мышление застройщиков.
- Побелённые бордюры - ещё одно доказательство тому, что они не включают мозги, когда что-то делают. Во время Второй Мировой войны бордюры и деревья вдоль дорог белили извёсткой, чтобы наши танки и БТРы ориентировались по ним в ночное время без фар. А самолёты фашистов не могли их обнаружить. А наши действуют по принципу: дед так делал, и я так буду! - рассказывает дизайнер.
Эльзат же строго действует правилу: «Критикуешь? Предлагай!» и выложил альтернативный проект на своей странице в Сети.
- Я предлагаю двухуровневую лёгкую конструкцию с площадками каждые 150 м. Люди погибают, ныряя со скал, так как больше неоткуда. В проекте я предлагаю установить на воду кубы с проёмами в форме юрт. Открытая зона в центре под коммерцию, а также домики под аренду, - говорит Эльзат Мугаш.
Видео @elzat.muqash
Помимо этого, дизайнер заострил внимание на расположении и доступе к триумфальной арке. Архитектурный объект установлен на кольцевом участке дороги между 19 и 20 микрорайонами.
- Что вы скажете на эту копию триумфальной арки Парижа в Актау? Тут созданы все условия для того, чтобы гулять под ней. Брусчатка, фонари и так далее. Но находится она на островке кольцевого движения, куда нет и быть не может пешеходного перехода. Это стоит исправить, - заключил Эльзат.
Напомним, в День Независимости Республики Казахстан в 2018 году состоялось открытие новой набережной. А уже 1 декабря 2021 года презентовали Триумфальную арку.
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