Раскритиковал набережную: власти Актау рассмотрят предложения архитектора

Кадр видеоролика
В Актауском городском акимате обещали рассмотреть предложения архитектора и дизайнера Эльзата Мугаш.
- Сотрудники отдела архитектуры готовят официальный комментарий, - сообщили в акимате.
Корреспондент Lada.kz неоднократно пытался добиться встречи или разговора с работниками отдела, однако в пресс-службе заявили, что не могут дать личные номера телефонов чиновников.
Менеджер архитектора Эльзата Мугаш заявила, что к нему после видеообращения не обращались представители акимата.
- Эльзат находится в Алматы. Из акимата никто не звонил и не искал. Мы не предлагали наш проект акимату, потому что в этом должны быть заинтересованы работники акимата, - сообщила менеджер.
Ранее архитектор и дизайнер Эльзат Мугаш на своей страничке в Instagram 4 августа выставил видеоролик, где подверг критике архитектурные объекты набережной Актау.
Он подчеркнул, что на протяжении всей набережной нет тени, лишь пластиковые пальмы и «пародия на античные колонны». При этом в изначальном эскизе были кустарники, пальмы и клумбы. Но от них отказались. Как утверждал экс-аким города Едиль Жанбыршин, потому что когда будут проводить массовые мероприятия, их могут поломать
Дизайнер также раскритиковал побеленные бордюры и подверг сомнению критическое мышление застройщиков.
- Сотрудники отдела архитектуры готовят официальный комментарий, - сообщили в акимате.
Корреспондент Lada.kz неоднократно пытался добиться встречи или разговора с работниками отдела, однако в пресс-службе заявили, что не могут дать личные номера телефонов чиновников.
Менеджер архитектора Эльзата Мугаш заявила, что к нему после видеообращения не обращались представители акимата.
- Эльзат находится в Алматы. Из акимата никто не звонил и не искал. Мы не предлагали наш проект акимату, потому что в этом должны быть заинтересованы работники акимата, - сообщила менеджер.
Ранее архитектор и дизайнер Эльзат Мугаш на своей страничке в Instagram 4 августа выставил видеоролик, где подверг критике архитектурные объекты набережной Актау.
Он подчеркнул, что на протяжении всей набережной нет тени, лишь пластиковые пальмы и «пародия на античные колонны». При этом в изначальном эскизе были кустарники, пальмы и клумбы. Но от них отказались. Как утверждал экс-аким города Едиль Жанбыршин, потому что когда будут проводить массовые мероприятия, их могут поломать
Дизайнер также раскритиковал побеленные бордюры и подверг сомнению критическое мышление застройщиков.