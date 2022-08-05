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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 18:04

Просмотров: 958

Раскритиковал набережную: власти Актау рассмотрят предложения архитектора

В отделе архитектуры Актауского городского акимата рассмотрят предложения и замечания архитектора и дизайнера Эльзата Мугаш. Ранее он подверг критике архитектурные объекты набережной Актау.

Кадр видеоролика
В Актауском городском акимате обещали рассмотреть предложения архитектора и дизайнера Эльзата Мугаш.

- Сотрудники отдела архитектуры готовят официальный комментарий, - сообщили в акимате.

Корреспондент Lada.kz неоднократно пытался добиться встречи или разговора с работниками отдела, однако в пресс-службе заявили, что не могут дать личные номера телефонов чиновников.

Менеджер архитектора Эльзата Мугаш заявила, что к нему после видеообращения не обращались представители акимата.

- Эльзат находится в Алматы. Из акимата никто не звонил и не искал. Мы не предлагали наш проект акимату, потому что в этом должны быть заинтересованы работники акимата, - сообщила менеджер.

Ранее архитектор и дизайнер Эльзат Мугаш на своей страничке в Instagram 4 августа выставил видеоролик, где подверг критике архитектурные объекты набережной Актау.

Он подчеркнул, что на протяжении всей набережной нет тени, лишь пластиковые пальмы и «пародия на античные колонны». При этом в изначальном эскизе были кустарники, пальмы и клумбы. Но от них отказались. Как утверждал экс-аким города Едиль Жанбыршин, потому что когда будут проводить массовые мероприятия, их могут поломать

Дизайнер также раскритиковал побеленные бордюры и подверг сомнению критическое мышление застройщиков.



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Комментарии ( 4 )

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  • Papirosso
 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 21:20
И без этого дизайнера КАЖДОМУ было понятно, что афера с ограждениями из непонятного материала самая настоящая преступная махинация с народными деньгами. Архитекторов в Актау просто нет, достаточно посмотреть по сторонам чтобы понять. То что сотворили с нашим городом чиновники и псевдоархитекторы называется преступлением против Родины, или измена Родине если хотите, и я как и все горожане надеюсь что когда-нибудь за все это посадят энное количество негодяев.
 
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Феникс (Посетители) Сегодня, 19:49
Эх понеслось! Акимат тут как тут оживился, чувствуется динамика, глазки заискрились, настроение приподнятое. Здравствуйте наш дорогой дизайнер, ждём не дождёмся, когда будем менять побеленные бордюры на ржавые пирсы! money
 
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  • minus
  • Космос
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 18:49
У нас Акимат рассматривает и принимает всё что против воли народа, в предыдущей статье большая часть комментариев была против этого дизайнера. Он вообще местный, кто это вообще?
 
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14679677 (Посетители) Сегодня, 18:19
Если я свои предложения на бумагу положу, их тоже рассмотрят?))))
 
 

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