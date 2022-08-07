Вандалы не унимаются: балюстраду на набережной Актау снова разгромили

Кадр видео
На утро 7 августа на набережной 14 микрорайона местные жители засняли разбросанные в нескольких местах балясины.
Напомним, в конце прошлого месяца, 23 июля, чиновники сообщали, что неизвестные разрушили 13-метровый участок с балясинами. Подрядная организация провела восстановительные работы.
На следующий день, 24 июля, восстановленные балясины снова разрушили на набережной.
- Вандализму нет предела! Хоть бери и устанавливай вместо бетонных балюстрад металлические перила, - возмутился автор видео.
Напомним, в конце прошлого месяца, 23 июля, чиновники сообщали, что неизвестные разрушили 13-метровый участок с балясинами. Подрядная организация провела восстановительные работы.
На следующий день, 24 июля, восстановленные балясины снова разрушили на набережной.