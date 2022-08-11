Озеленители отреагировали на жалобу жительницы Актау и начали убирать сорняки в розарии

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Специалисты отдела ЖКХ отреагировали на возмущение жительницы Актау о том, что розарий, расположенный на спуске в 5А микрорайоне, возле памятника Жалау Мынбаеву, зарастает сорняком, а сами розы погибают.
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- Сегодня, 11 августа, памятник Жалау Мынбаева. Поливочные работы ведутся по графику. Мы учтем жалобы. Будут даны поручения, чтобы озелените проверили все цветочные клумбы города, - сообщили в отделе ЖКХ Актау.
Напомним, жительница Актау возмутилась состоянием розария.
[center][/center
- Сегодня, 11 августа, памятник Жалау Мынбаева. Поливочные работы ведутся по графику. Мы учтем жалобы. Будут даны поручения, чтобы озелените проверили все цветочные клумбы города, - сообщили в отделе ЖКХ Актау.
Напомним, жительница Актау возмутилась состоянием розария.