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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:29

Просмотров: 554

Озеленители отреагировали на жалобу жительницы Актау и начали убирать сорняки в розарии

Чиновники Актау выехали в 5А микрорайон. Розы поливаются, сорняки убираются. Об этом сообщили в акимате города.

Скрин видео
Специалисты отдела ЖКХ отреагировали на возмущение жительницы Актау о том, что розарий, расположенный на спуске в 5А микрорайоне, возле памятника Жалау Мынбаеву, зарастает сорняком, а сами розы погибают.

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- Сегодня, 11 августа, памятник Жалау Мынбаева. Поливочные работы ведутся по графику. Мы учтем жалобы. Будут даны поручения, чтобы озелените проверили все цветочные клумбы города, - сообщили в отделе ЖКХ Актау.

Напомним, жительница Актау возмутилась состоянием розария.



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Комментарии ( 1 )

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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:50
надо это делать только после того как вам ткнут ваши недочёты под нос?
 
 

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