«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 04 Сентября
+30...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.47 KZT
  • €1 = 472.66 KZT
  • 1 RUB = 7.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:48

Просмотров: 0

Общественный туалет на набережной Актау снова оказался закрыт

На набережной 15 микрорайона общественный туалет вновь закрыли на замок.

Кадр видео
С жалобой на неработающий общественный туалет у моря, напротив дома №4 в 15 микрорайоне, обратилась местная жительница Зарина, являющаяся многодетной мамой. В эти выходные им снова не удалось воспользоваться им.

- Я с детьми периодически выхожу гулять на набережную, и им в любом случае захочется в туалет, а я к тому же беременна. Как мне им объяснить этот абсурд, что общественный туалет есть, а воспользоваться им нельзя.


Общественный туалет на набережной Актау снова оказался закрыт


Напомним, в феврале текущего года горожане возмущались неработающим подземным общественным туалетом. Людям приходится справлять нужду от безысходности у берега моря.

Тогда в городском акимате сообщили, что он закрыт на зимний период и начнет работу с 1 апреля.

Этот туалет, находящийся на балансе городской администрации, даже отмечен на карте «2ГИС».

Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика