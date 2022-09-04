Общественный туалет на набережной Актау снова оказался закрыт

- Я с детьми периодически выхожу гулять на набережную, и им в любом случае захочется в туалет, а я к тому же беременна. Как мне им объяснить этот абсурд, что общественный туалет есть, а воспользоваться им нельзя.

С жалобой на неработающий общественный туалет у моря, напротив дома №4 в 15 микрорайоне, обратилась местная жительница Зарина, являющаяся многодетной мамой. В эти выходные им снова не удалось воспользоваться им.Напомним, в феврале текущего года горожане возмущались неработающим подземным общественным туалетом. Людям приходится справлять нужду от безысходности у берега моря.Тогда в городском акимате сообщили, что он закрыт на зимний период и начнет работу с 1 апреля.Этот туалет, находящийся на балансе городской администрации, даже отмечен на карте «2ГИС» Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.