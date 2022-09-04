«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 05 Сентября
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.47 KZT
  • €1 = 472.66 KZT
  • 1 RUB = 7.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:19

Просмотров: 423

Шланги на кустарниках в Актау: озеленители дали комментарий

Ситуацию с поливочными шлангами прокомментировали в ТОО «Green City Aktau».

Фото местной жительницы Айгерим
Данный трубопровод, как считают в ТОО «Green City Aktau», повесили на кустарники хулиганы.

- Это происходит уже не первый раз. В итоге крайней остается наша компания. Наши работники регулярно контролируют участки по городу с еще не введенными в эксплуатацию шлангами. Со следующей недели мы начнем подготовку к подключению трубопровода к общей системе, будем их закапывать, - сообщили в компании.


На текущей момент ТОО «Green City Aktau» проложила по городу 20 тысяч километров трубопровода. До конца года в планах компании предусмотрено установить дополнительно еще 10 километров по периметру в городе, в скверах и парках.

Напомним, поливочный шланг проложили прямо по кустарникам вдоль тротуара, напротив торгового центра «Сауле» в 8 микрорайоне.

Подобный случай был в июле этого года, когда трубы для полива повесили на деревья вдоль дороги в 8 микрорайоне, напротив торгового центра «Дом быта».




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика