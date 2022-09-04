Шланги на кустарниках в Актау: озеленители дали комментарий

- Это происходит уже не первый раз. В итоге крайней остается наша компания. Наши работники регулярно контролируют участки по городу с еще не введенными в эксплуатацию шлангами. Со следующей недели мы начнем подготовку к подключению трубопровода к общей системе, будем их закапывать, - сообщили в компании.

Данный трубопровод, как считают в ТОО «Green City Aktau», повесили на кустарники хулиганы.На текущей момент ТОО «Green City Aktau» проложила по городу 20 тысяч километров трубопровода. До конца года в планах компании предусмотрено установить дополнительно еще 10 километров по периметру в городе, в скверах и парках.Напомним, поливочный шланг проложили прямо по кустарникам вдоль тротуара, напротив торгового центра «Сауле» в 8 микрорайоне.Подобный случай был в июле этого года, когда трубы для полива повесили на деревья вдоль дороги в 8 микрорайоне, напротив торгового центра «Дом быта».