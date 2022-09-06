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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: 6-09-2022, 11:18

Просмотров: 4911

Археолог Андрей Астафьев провёл личное исследование останков корабля на дне Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos»

В новом видео на своём ютуб-канале Андрей Астафьев рассказал об исследовании останков корабля на дне Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos». По его словам, данный затонувший объект не имеет отношение к одному из двух - первых в мире - металлических нефтеналивных судов.

Кадр видео
Андрей Астафьев опубликовал новое видео на своём ютуб-канале «Сокровища великой степи».

Археолог рассказал о личном исследовании останков корабля. По его словам, останки не принадлежат ни одному из первых в мире - металлических нефтеналивных судов.

— Это самая обычная нефтеналивная баржа, транспортируемая специальным буксировочным судом. А вот история и время кораблекрушения этого судна — это дело специального исследования, которое именуется историко-культурной экспертизой, но на это нужны средства, - сказал Андрей Астафьев.



Напомним, директор дайвинг-центра «SSI Актау» Олег Морозов написал обращение на имя акима региона с просьбой не извлекать останки корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos». По его словам, данный затонувший объект был обследован и идентифицирован. Судно несёт в себе историческую ценность, оно имеет уникальную конструкцию, в связи с чем есть основание утверждать, что это одно из двух - первых в мире - металлических нефтеналивных судов.




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Комментарии ( 1 )

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W1W (Посетители) Вчера, 11:06
Андрей Астафьев, в своем сюжете, показал свою полную не компетентность в вопросах судостроения. С непререкаемым апломбом, назвав гребное колесо штурвалом, а шатуны паровой машины румпелями. Я прокомментировал эти его высказывания на Ютубе.
Хотелось бы, что бы наши средства массовой информации критически относились к заявлениям дилетантов, а так же публиковали и альтернативные мнения, по важным вопросам истории и культуры нашей области.
 
 

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