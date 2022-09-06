Археолог Андрей Астафьев провёл личное исследование останков корабля на дне Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos»

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Андрей Астафьев опубликовал новое видео на своём ютуб-канале «Сокровища великой степи».
Археолог рассказал о личном исследовании останков корабля. По его словам, останки не принадлежат ни одному из первых в мире - металлических нефтеналивных судов.
— Это самая обычная нефтеналивная баржа, транспортируемая специальным буксировочным судом. А вот история и время кораблекрушения этого судна — это дело специального исследования, которое именуется историко-культурной экспертизой, но на это нужны средства, - сказал Андрей Астафьев.
Напомним, директор дайвинг-центра «SSI Актау» Олег Морозов написал обращение на имя акима региона с просьбой не извлекать останки корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos». По его словам, данный затонувший объект был обследован и идентифицирован. Судно несёт в себе историческую ценность, оно имеет уникальную конструкцию, в связи с чем есть основание утверждать, что это одно из двух - первых в мире - металлических нефтеналивных судов.
Археолог рассказал о личном исследовании останков корабля. По его словам, останки не принадлежат ни одному из первых в мире - металлических нефтеналивных судов.
— Это самая обычная нефтеналивная баржа, транспортируемая специальным буксировочным судом. А вот история и время кораблекрушения этого судна — это дело специального исследования, которое именуется историко-культурной экспертизой, но на это нужны средства, - сказал Андрей Астафьев.
Напомним, директор дайвинг-центра «SSI Актау» Олег Морозов написал обращение на имя акима региона с просьбой не извлекать останки корабля со дна Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos». По его словам, данный затонувший объект был обследован и идентифицирован. Судно несёт в себе историческую ценность, оно имеет уникальную конструкцию, в связи с чем есть основание утверждать, что это одно из двух - первых в мире - металлических нефтеналивных судов.