Археолог Андрей Астафьев нашёл в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр

Кадр видеоролика
Андрей Астафьев опубликовал новое видео на своём ютуб-канале «Сокровища великой пустоши».
Археолог рассказал об исследовании мощного ремесленного центра в Мангистауской области.
- Впервые в истории изучения Великого Шелкового пути найдены реальные материальные свидетельства существования его северного ответвления, проходящего через территорию нашего края две тысячи лет тому назад. Лично я никогда не мог себе представить, что именно в крае кочевой периферии будет сделано такое сенсационное открытие, - рассказал Астафьев.
Ранее Андрей Астафьев провёл личное исследование останков корабля на дне Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos».
Археолог рассказал об исследовании мощного ремесленного центра в Мангистауской области.
- Впервые в истории изучения Великого Шелкового пути найдены реальные материальные свидетельства существования его северного ответвления, проходящего через территорию нашего края две тысячи лет тому назад. Лично я никогда не мог себе представить, что именно в крае кочевой периферии будет сделано такое сенсационное открытие, - рассказал Астафьев.
Ранее Андрей Астафьев провёл личное исследование останков корабля на дне Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos».