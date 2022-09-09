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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 1874

Археолог Андрей Астафьев нашёл в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр

В новом видео на своём ютуб-канале Андрей Астафьев рассказал о том, что в Мангистау найден ранее неизвестный мощный торговый ремесленный центр. По словам археолога, на месте были обнаружены древние монеты, свидетельствующие, что активный период жизни этого города приходится на 6 век начала эры.

Кадр видеоролика
Андрей Астафьев опубликовал новое видео на своём ютуб-канале «Сокровища великой пустоши».

Археолог рассказал об исследовании мощного ремесленного центра в Мангистауской области.

- Впервые в истории изучения Великого Шелкового пути найдены реальные материальные свидетельства существования его северного ответвления, проходящего через территорию нашего края две тысячи лет тому назад. Лично я никогда не мог себе представить, что именно в крае кочевой периферии будет сделано такое сенсационное открытие, - рассказал Астафьев.



Ранее Андрей Астафьев провёл личное исследование останков корабля на дне Каспийского моря в районе гостиницы «Rixos».



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Комментарии ( 1 )

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aktowner (Посетители) Сегодня, 11:09
Возможно, в анонсе хотели написать "ранее неизвестный"?
 
 

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