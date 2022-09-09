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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:29

Просмотров: 568

Жандос Салимов о повышении тарифа на электроэнергию в Мангистау: В денежном выражении это не столь значимые суммы

Руководитель департамента по регулированию естественных монополий Мангистауской области Жандос Салимов разъяснил, насколько подорожает электричество для собственников квартир. По его словам, для населения новый тариф будет незначительно выше предыдущего, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Жандос Салимов
- Насколько ощутим будет новый тариф, можно рассмотреть на следующих примерах. Если собственник однокомнатной квартиры за свой объём потребления электроэнергии в месяц платил 1915 тенге, то теперь он будет платить примерно 2055 тенге. Если же взять двухкомнатную квартиру, то если ранее владелец платил, скажем, 2700 тенге, то теперь ориентировочно эта сумма вырастет до 2900 тенге. Для владельца трехкомнатной квартиры тариф вырастет с 4700 до 5000 тенге. Как видите, в денежном выражении, это не столь значимые суммы, - пояснил Жандос Салимов.

Ранее сообщалось, что тариф на электроэнергию для жителей Актау и Мунайлинского района вырос на 9%, с 17,88 тенге до 19,49 тенге. Рост коснулся и других населённых пунктов Мангистауской области. Причиной роста тарифов стало повышение цен на товарный газ и материалы, необходимые для выработки электроэнергии. Энергопередающие компании оказались в затруднительном положении и вынуждены были обратиться в департамент по регулированию естественных монополий с заявлением о повышении тарифов. Усугубили ситуацию, как сообщили энергетики и потребители, которые задолжали «МАЭКу» около 10 миллиардов тенге.



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Комментарии ( 3 )

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freizer (Посетители) Сегодня, 21:13
В смену к пацанам его, электриком 2-го разряда, они покажут ему модернизацию)
 
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Андpей (Посетители) Сегодня, 20:57
Это может для него не существенные суммы.
 
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  • Ну Ну
  • freizer
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:47
Ну так заплати за меня раз для тебя сумма не значимая!!!

ну или давай разницу в суммах выплатишь со своего кармана? не согласен? тогда не базарь!!!
 
 

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