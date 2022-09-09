Жандос Салимов о повышении тарифа на электроэнергию в Мангистау: В денежном выражении это не столь значимые суммы

Жандос Салимов
- Насколько ощутим будет новый тариф, можно рассмотреть на следующих примерах. Если собственник однокомнатной квартиры за свой объём потребления электроэнергии в месяц платил 1915 тенге, то теперь он будет платить примерно 2055 тенге. Если же взять двухкомнатную квартиру, то если ранее владелец платил, скажем, 2700 тенге, то теперь ориентировочно эта сумма вырастет до 2900 тенге. Для владельца трехкомнатной квартиры тариф вырастет с 4700 до 5000 тенге. Как видите, в денежном выражении, это не столь значимые суммы, - пояснил Жандос Салимов.
Ранее сообщалось, что тариф на электроэнергию для жителей Актау и Мунайлинского района вырос на 9%, с 17,88 тенге до 19,49 тенге. Рост коснулся и других населённых пунктов Мангистауской области. Причиной роста тарифов стало повышение цен на товарный газ и материалы, необходимые для выработки электроэнергии. Энергопередающие компании оказались в затруднительном положении и вынуждены были обратиться в департамент по регулированию естественных монополий с заявлением о повышении тарифов. Усугубили ситуацию, как сообщили энергетики и потребители, которые задолжали «МАЭКу» около 10 миллиардов тенге.
Ранее сообщалось, что тариф на электроэнергию для жителей Актау и Мунайлинского района вырос на 9%, с 17,88 тенге до 19,49 тенге. Рост коснулся и других населённых пунктов Мангистауской области. Причиной роста тарифов стало повышение цен на товарный газ и материалы, необходимые для выработки электроэнергии. Энергопередающие компании оказались в затруднительном положении и вынуждены были обратиться в департамент по регулированию естественных монополий с заявлением о повышении тарифов. Усугубили ситуацию, как сообщили энергетики и потребители, которые задолжали «МАЭКу» около 10 миллиардов тенге.