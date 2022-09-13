Грандиозное ожидание и печальная реальность: каким должен был быть и стал «Актау-сити», показали журналисты

Скриншот с видео ProTenge
В социальной сети Instagram паблика ProTenge вышло видео о том, как должно было выглядеть «Актау-Сити», которое обещали достроить ещё 10 лет назад! Так и недостроенный «деловой центр» чиновники несколько лет называли городом будущего и даже актауским Манхэттеном, но по факту он стал лишь их очередным провальным проектом.
- Вот таким обещали сделать «Актау-сити» к 2020 году за 38 миллиардов тенге, а по факту к 2020 году город мечты построить не удалось... Теперь в Алматы намечтали влить в Алматы триллионы тенге, не имея таких денег. Что очень напоминает историю с «Актау-сити». Каким, по мнению акимата, станет Алматы к 2030 году, если на его развитие потратить 6,1 триллиона тенге, - комментирует видео ProTenge.
А таким теперь хотят сделать Алматы.
Напомним, первый микрорайон «Актау-сити» обещали достроить ещё в декабре 2012 года. В 2013 году на тот момент директор департамента управления проектами АО «НК «СПК Каспий» Жаксылык Калиев заверял, что строительство микрорайона «Акку» в рамках градостроительного проекта «Актау-сити» идёт полным ходом. Но уже в 2015 году бывший аким Мангистауской области Крымбек Кушербаев, при котором, собственно, и зародилась идея построить «Актау-сити», ссылался на то, что арабские инвесторы, которые планировали строить в Актау город будущего, не смогли этого сделать из-за кризиса. «Они сказали, что мы всё не можем. «Абу-Даби Плаза» (здание в Астане - прим. редакции) будем строить, но на всё нас не хватает. Даже проблемы были большие и в самом Дубаи. Поэтому мы тогда сказали, давайте тогда этот проект не сворачивать, а по возможности двигать», - оправдывался тогда перед журналистами теперь уже бывший аким. И в итоге «Актау-сити» было решено преобразовать в проект «Доступное жильё-2020». Но и здесь он потерпел фиаско, дав трещину в прямом смысле слова. Комиссия ГАСКа обнаружила тогда, что в домах микрорайона «Акку» прогнулись плиты перекрытия.
- Вот таким обещали сделать «Актау-сити» к 2020 году за 38 миллиардов тенге, а по факту к 2020 году город мечты построить не удалось... Теперь в Алматы намечтали влить в Алматы триллионы тенге, не имея таких денег. Что очень напоминает историю с «Актау-сити». Каким, по мнению акимата, станет Алматы к 2030 году, если на его развитие потратить 6,1 триллиона тенге, - комментирует видео ProTenge.
А таким теперь хотят сделать Алматы.
Видео ProTenge
Напомним, первый микрорайон «Актау-сити» обещали достроить ещё в декабре 2012 года. В 2013 году на тот момент директор департамента управления проектами АО «НК «СПК Каспий» Жаксылык Калиев заверял, что строительство микрорайона «Акку» в рамках градостроительного проекта «Актау-сити» идёт полным ходом. Но уже в 2015 году бывший аким Мангистауской области Крымбек Кушербаев, при котором, собственно, и зародилась идея построить «Актау-сити», ссылался на то, что арабские инвесторы, которые планировали строить в Актау город будущего, не смогли этого сделать из-за кризиса. «Они сказали, что мы всё не можем. «Абу-Даби Плаза» (здание в Астане - прим. редакции) будем строить, но на всё нас не хватает. Даже проблемы были большие и в самом Дубаи. Поэтому мы тогда сказали, давайте тогда этот проект не сворачивать, а по возможности двигать», - оправдывался тогда перед журналистами теперь уже бывший аким. И в итоге «Актау-сити» было решено преобразовать в проект «Доступное жильё-2020». Но и здесь он потерпел фиаско, дав трещину в прямом смысле слова. Комиссия ГАСКа обнаружила тогда, что в домах микрорайона «Акку» прогнулись плиты перекрытия.