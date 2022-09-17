В поддержку Геннадия Головкина военнослужащие устроили флешмоб в Актау

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Флэшмоб в поддержку казахстанского профессионального боксера Геннадия Головкина прошел сегодня, 17 сентября, на плацу гарнизона.
Военнослужащие выстроились в формы букв GGG.
В предстоящем бою с Саулем Альваресом они желают ему только победы.
Напомним, бой Головкина и Альвареса жители Актау смогут посмотреть на набережной в это воскресенье, 18 сентября.
Военнослужащие выстроились в формы букв GGG.
В предстоящем бою с Саулем Альваресом они желают ему только победы.
Напомним, бой Головкина и Альвареса жители Актау смогут посмотреть на набережной в это воскресенье, 18 сентября.
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