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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:45

Просмотров: 197

Руководство школы №12 Актау: ремонт футбольного поля запланирован на следующий год

Администрация школы №12 прокомментировала жалобу жителей 12 микрорайона Актау на плохое состояние футбольного поля.

Фото жителей 12 микрорайона
Временно исполняющая обязанности директора КГУ «Общеобразовательной школы №12» Калбиби Орынбасарова сообщила, что футбольное поле было построено в 2008 году, ему уже больше 10 лет. Состояние футбольного поля, по словам администрации школы, износилось из-за погодных условий и не очень бережного отношения самых жителей 12 микрорайона.

- Футбольное поле используется детьми не только во время уроков. В начале каждого учебного года силами администрации и учителей физической культуры мы приводим в порядок футбольное поле, но это, к сожалению, не имеет результата, так как дети его используют небережно. Мы не можем ограничить доступ детей к футбольному полю, всеми силами пытаемся контролировать использование жителями микрорайона территории нашей школы, но, к сожалению, не все жители бережно относятся к территории и имуществу школы, - сказала Калбиби Орынбасарова.

Что касается накренившихся столбов на територии школы, в администрации сообщили, что в начале прошлого учебного года приглашали электриков для проверки наличия в них тока. И были удостоверены в том, что ток отсутствует. Просьбы об удалении этих столбов были проигнорированы.

- Сегодня, 22.09.2022 года, мы также пригласили электриков, и они повторно проверили всё. В данный момент проводятся работы по удалению этих столбов, - говорит Калбиби Орынбасарова.

В администрации школы отметили, что для ремонта футбольного поля необходимо выделение средств из бюджета.

- Работы по составлению сметы в данный момент ведутся, и на следующий год планируется ремонт. Если будут предложения от частных инвесторов, как в случае с соседними школами №21 и 17, то мы готовы к сотрудничеству. И возможно ремонтные работы начнутся раньше, - заявила Калбиби Орынбасарова.

Напомним, жителей 12 микрорайона возмутило состояние футбольного поля, которое расположено на територии школы № 12. По словам горожан, футбольное поле находится в плачевном состоянии.



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