Совершивший тройное убийство «стрелок» из Мангистау заявил о потере памяти

Фото очевидцев с места преступления в Атырау
Уроженец Мангистау Бауыржан Кара, 15 марта совершивший тройное убийство и тяжело ранивший одного человека, как сообщает «АкЖайык», на судебном процессе в Атырауской области изложил свою версию произошедшего.
Как рассказал подсудимый, что он, работая в столовой Назарбаев школы в Атырау, познакомился с устроившейся в столовую девушкой А., и вскоре после этого у них начались близкие отношения. Женщина ушла от мужа и жила отдельно с тремя детьми. Вместе Кара и А. стали жить с марта 2022 года, однако А. с законным супругом не развелась.
– В обед 15 марта позвонил участковый и сообщил, что поступила жалоба от мужа А. Мы с ней пришли в опорный пункт, там нас встретили её муж и его младший брат, дети были с ними, позже подошли ещё два родственника. Они мне сказали: старший ребёнок жалуется на то, что я его избиваю. Я им объяснил, что этого не делал, но они мне не поверили, – сказал подсудимый.
После этого, как рассказал Бауыржан Кара, муж А. и его родственники стали ему угрожать. Младший брат мужа взял его номер телефона со словами: «Вечером ещё встретимся».
Подсудимый отметил, что оружие он приобрёл из-за угроз родных А., которые поступали в адрес Бауыржана и раньше. По его словам, он в декабре прошлого года купил два пистолета в целях безопасности, не зная, что новое приобретение является переделанным в боевое травматическим оружием.
Совершённое преступление в видении подсудимого выглядит как помутнение рассудка из-за угроз и оскорблений со стороны родственников мужа А.
– Не помню, что дальше было. Помню только один момент – как бегу за Куанышем (младший брат мужа). Очнулся возле канализационных труб и поехал на вокзал, оттуда нанял такси до Актау, – сказал подсудимый.
Выдержка из судебного заседания:
Прокурор Мариана Жумаханова:
– Вы рассказываете о том, что было до и после стрельбы, но почему не помните, как Вы стреляли?
– Я, действительно, потерял память, не помню, что было.
– При медицинском освидетельствовании в вашем организме выявлены следы употребления каннабиноидов. Вы употребляете наркотики?
– Нет. Не знаю, с чего они это взяли.
Представитель потерпевшей стороны Сауле Мухамбетова:
– Днём у Вас были разногласия с мужем А. и его братом Куанышем, но при чём здесь мой сын Нурхат и его друзья Самат, Абат? В чём их вина, ты же их совсем не знаешь!
– Да, я не знаком с ними, не знаю, почему стрелял в них, ничего не помню.
Судья Зарема Хамидуллина:
– Вы ранее стреляли из своих пистолетов?
– Да.
– Тогда как Вы могли не знать, что они боевые?
Ответа не последовало.
– Вы подтверждаете, что на записи с камеры наблюдения стреляли именно вы?
– Да, это был я. Но я не знаю, почему стрелял, ничего не помню! Предъявленное обвинение не признаю!
Напомним, ранее сообщалось, что в Атырау был задержан подозреваемый в убийстве трёх человек. Позже стало известно, что полиция Атырау нашла оружие, которым было совершено тройное убийство.
Михаил Одинцов
Как рассказал подсудимый, что он, работая в столовой Назарбаев школы в Атырау, познакомился с устроившейся в столовую девушкой А., и вскоре после этого у них начались близкие отношения. Женщина ушла от мужа и жила отдельно с тремя детьми. Вместе Кара и А. стали жить с марта 2022 года, однако А. с законным супругом не развелась.
– В обед 15 марта позвонил участковый и сообщил, что поступила жалоба от мужа А. Мы с ней пришли в опорный пункт, там нас встретили её муж и его младший брат, дети были с ними, позже подошли ещё два родственника. Они мне сказали: старший ребёнок жалуется на то, что я его избиваю. Я им объяснил, что этого не делал, но они мне не поверили, – сказал подсудимый.
После этого, как рассказал Бауыржан Кара, муж А. и его родственники стали ему угрожать. Младший брат мужа взял его номер телефона со словами: «Вечером ещё встретимся».
Подсудимый отметил, что оружие он приобрёл из-за угроз родных А., которые поступали в адрес Бауыржана и раньше. По его словам, он в декабре прошлого года купил два пистолета в целях безопасности, не зная, что новое приобретение является переделанным в боевое травматическим оружием.
Совершённое преступление в видении подсудимого выглядит как помутнение рассудка из-за угроз и оскорблений со стороны родственников мужа А.
– Не помню, что дальше было. Помню только один момент – как бегу за Куанышем (младший брат мужа). Очнулся возле канализационных труб и поехал на вокзал, оттуда нанял такси до Актау, – сказал подсудимый.
Выдержка из судебного заседания:
Прокурор Мариана Жумаханова:
– Вы рассказываете о том, что было до и после стрельбы, но почему не помните, как Вы стреляли?
– Я, действительно, потерял память, не помню, что было.
– При медицинском освидетельствовании в вашем организме выявлены следы употребления каннабиноидов. Вы употребляете наркотики?
– Нет. Не знаю, с чего они это взяли.
Представитель потерпевшей стороны Сауле Мухамбетова:
– Днём у Вас были разногласия с мужем А. и его братом Куанышем, но при чём здесь мой сын Нурхат и его друзья Самат, Абат? В чём их вина, ты же их совсем не знаешь!
– Да, я не знаком с ними, не знаю, почему стрелял в них, ничего не помню.
Судья Зарема Хамидуллина:
– Вы ранее стреляли из своих пистолетов?
– Да.
– Тогда как Вы могли не знать, что они боевые?
Ответа не последовало.
– Вы подтверждаете, что на записи с камеры наблюдения стреляли именно вы?
– Да, это был я. Но я не знаю, почему стрелял, ничего не помню! Предъявленное обвинение не признаю!
Напомним, ранее сообщалось, что в Атырау был задержан подозреваемый в убийстве трёх человек. Позже стало известно, что полиция Атырау нашла оружие, которым было совершено тройное убийство.
Михаил Одинцов