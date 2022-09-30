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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:09

Просмотров: 2253

Совершивший тройное убийство «стрелок» из Мангистау заявил о потере памяти

В Атырауской области продолжается судебный процесс над уроженцем Мангистауской области, совершившим убийство трёх человек. Подсудимый сознался, что не помнит о преступлении, в котором его обвиняют. Об этом сообщается на информационном портале «АкЖайык».

Фото очевидцев с места преступления в Атырау
Уроженец Мангистау Бауыржан Кара, 15 марта совершивший тройное убийство и тяжело ранивший одного человека, как сообщает «АкЖайык», на судебном процессе в Атырауской области изложил свою версию произошедшего.

Как рассказал подсудимый, что он, работая в столовой Назарбаев школы в Атырау, познакомился с устроившейся в столовую девушкой А., и вскоре после этого у них начались близкие отношения. Женщина ушла от мужа и жила отдельно с тремя детьми. Вместе Кара и А. стали жить с марта 2022 года, однако А. с законным супругом не развелась.

– В обед 15 марта позвонил участковый и сообщил, что поступила жалоба от мужа А. Мы с ней пришли в опорный пункт, там нас встретили её муж и его младший брат, дети были с ними, позже подошли ещё два родственника. Они мне сказали: старший ребёнок жалуется на то, что я его избиваю. Я им объяснил, что этого не делал, но они мне не поверили, – сказал подсудимый.

После этого, как рассказал Бауыржан Кара, муж А. и его родственники стали ему угрожать. Младший брат мужа взял его номер телефона со словами: «Вечером ещё встретимся».

Подсудимый отметил, что оружие он приобрёл из-за угроз родных А., которые поступали в адрес Бауыржана и раньше. По его словам, он в декабре прошлого года купил два пистолета в целях безопасности, не зная, что новое приобретение является переделанным в боевое травматическим оружием.

Совершённое преступление в видении подсудимого выглядит как помутнение рассудка из-за угроз и оскорблений со стороны родственников мужа А.

– Не помню, что дальше было. Помню только один момент – как бегу за Куанышем (младший брат мужа). Очнулся возле канализационных труб и поехал на вокзал, оттуда нанял такси до Актау, – сказал подсудимый.

Выдержка из судебного заседания:

Прокурор Мариана Жумаханова:

– Вы рассказываете о том, что было до и после стрельбы, но почему не помните, как Вы стреляли?

– Я, действительно, потерял память, не помню, что было.

– При медицинском освидетельствовании в вашем организме выявлены следы употребления каннабиноидов. Вы употребляете наркотики?

– Нет. Не знаю, с чего они это взяли.

Представитель потерпевшей стороны Сауле Мухамбетова:

– Днём у Вас были разногласия с мужем А. и его братом Куанышем, но при чём здесь мой сын Нурхат и его друзья Самат, Абат? В чём их вина, ты же их совсем не знаешь!

– Да, я не знаком с ними, не знаю, почему стрелял в них, ничего не помню.

Судья Зарема Хамидуллина:

– Вы ранее стреляли из своих пистолетов?

– Да.

– Тогда как Вы могли не знать, что они боевые?

Ответа не последовало.

– Вы подтверждаете, что на записи с камеры наблюдения стреляли именно вы?

– Да, это был я. Но я не знаю, почему стрелял, ничего не помню! Предъявленное обвинение не признаю!

Напомним, ранее сообщалось, что в Атырау был задержан подозреваемый в убийстве трёх человек. Позже стало известно, что полиция Атырау нашла оружие, которым было совершено тройное убийство.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:51
родственники стали ему угрожать.

ОООООооо! Эта группа поддержки! Куда же без неё? Вечно суют свой нос! Бракоразводный процесс--дело супругов! Сами бы разобрались! Ну, на крайняк мужики набили бы друг-другу рожы и разбежались. Нет! Обязательно толпа припрётся...Парня не защищаю, но при таком раскладе всё к этому шло.
 
 

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