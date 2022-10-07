Новый аким Актау высказался о точечной застройке старых микрорайонов

Как известно, новостройки в старых микрорайонах города Актау не всегда радуют жителей. По данному вопросу акиматом выявлено более 120 неиспользуемых земельных участков, из них 40 земель были возвращены принудительно, около 80 были направлены в департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области для проведения мероприятий по принудительному изъятию. Вместе с тем, действующим законодательством не предусмотрено наложение акиматом каких-либо запретов по проводимым строительствам, которые соответствуют требованиям законодательства и оформленным земельным участкам.

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