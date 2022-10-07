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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:13

Просмотров: 2157

Новый аким Актау высказался о точечной застройке старых микрорайонов

Недавно назначенный аким Актау Ербол Избергенов ответил на вопрос о застройке старых микрорайонов города новыми зданиями.

Фото Рашида Исмагилова
Журналисты Lada.kz задали недавно назначенному главе города Ерболу Избергенову один из волнующих жителей Актау вопрос: Когда прекратится уплотнение старых микрорайонов города новыми зданиями?

Ответ акима Актау выглядит следующим образом:

Как известно, новостройки в старых микрорайонах города Актау не всегда радуют жителей. По данному вопросу акиматом выявлено более 120 неиспользуемых земельных участков, из них 40 земель были возвращены принудительно, около 80 были направлены в департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области для проведения мероприятий по принудительному изъятию. Вместе с тем, действующим законодательством не предусмотрено наложение акиматом каких-либо запретов по проводимым строительствам, которые соответствуют требованиям законодательства и оформленным земельным участкам.




Напомним, на строительство около общеобразовательной средней школы №6 пожаловались жители 6 микрорайона. В городском акимате же заявили, что у застройщика имеются все разрешительные документы. На данном участке запланировано строительство многоквартирного жилого дома.

В 4 микрорайоне начались строительные работы вопреки мнению горожан. О возведении на данном участке 35-этажного жилого комплекса ещё в 2018 году заявлял Ералы Тугжанов, занимавший пост акима области. Тогда он просил учесть нагрузку на скалистую местность.

Позже жители города сообщили, что рабочие вновь начали строительство высотного жилого дома перед домами №4 и №5, хотя его временно прекращали.

Против уплотнения города выступали жители 5 и 4 домов в 14 микрорайоне Актау.



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Уплотнение города продолжается


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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Daulet201999
  • babushka
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:59
Может просто в ответ нужно было промолчать????
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • cas277cas
  • Daulet201999
  • kostya_aktau
  • OpOp
 Кинст (Посетители) Сегодня, 18:04
Короче, стройте дальше
 
 

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