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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 21:15

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Уплотнение Актау высотками продолжается: в 4 микрорайоне начались работы вопреки мнению горожан

Спецтехника начала работу на территории у 39 и 40 домов в 4 микрорайоне. Жильцы близ расположенных домов опасаются, что скоро там начнётся строительство двух 22-этажных домов.

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Жители 4 микрорайона Актау возмутились работой спецтехники на участке, расположенном с торца 39 и 40 домов.

- Ещё два года назад, когда мы узнали, что на этом месте арабская компания намерена возвести два 22-этажных жилых комплекса, стали возмущаться. За день узнали о предстоящих общественных слушаниях, которые в итоге признаны несостоявшимися. Мы договорились встретиться снова, но потом был объявлен карантин. После шума, который подняли в СМИ, генеральная прокуратура поручила местной исполнительной власти разобраться со стройкой. Спустя два года мы видим, что на этом месте ведутся геологические работы, – сетует жительница Актау.

- Я прекрасно помню, что два года назад представитель компании ТОО «Hafeet Properties-Aktau» в Актау говорил, что если люди выступят против застройки этого участка, то его не будет. А сейчас что получается? Если результаты этой геологической работы будут такими, какими выгодно застройщику, то нас не услышали? Очевидно же, что это место не годится для такого масштабного строительства. Лично я против, и надо будет собраться с жителями снова. Будем писать во все инстанции и требовать результатов независимых экспертиз, – возмущается жительница 4 микрорайона.

О возведении на данном участке 35-этажного жилого комплекса ещё в 2018 году заявлял Ералы Тугжанов, занимавший пост акима области. Тогда он просил учесть нагрузку на скалистую местность.

Спустя два года о своих планах заявили арабские инвесторы. Они планировали построить жилой комплекс в 4А микрорайоне Актау. В 2020 году представитель инвестора заявил журналисту издания, в случае, если население не примет проект, то мы строить не будем, – рассказал представитель инвестора.



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