Трупы собак у акимата в пригороде Актау: чиновники ответили на жалобу

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Как оказались мёртвые собаки за акиматом сельского округа Атамекен, неизвестно. По словам чиновника, их выбросили либо сельчане, либо их сбила машина. Камер наблюдения на данном участке не установлено.
Как заверил Нурсултан Талгатбеков, в аппарате акима сельского округа Атамекен дали поручение ответственному за санитарию территории ТОО «Мұнайлы қызмет».
Напомним, сельчане пожаловались на то, что трупы собак лежат у здания местного акимата, и их никто не убирает.
Как заверил Нурсултан Талгатбеков, в аппарате акима сельского округа Атамекен дали поручение ответственному за санитарию территории ТОО «Мұнайлы қызмет».
- Данная организация очистила территорию, - сообщил чиновник.
Напомним, сельчане пожаловались на то, что трупы собак лежат у здания местного акимата, и их никто не убирает.
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