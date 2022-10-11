Двухкомнатную квартиру подарили дошедшему через весь Казахстан до Актау 72-летнему пенсионеру

Вручение ключей
В Жезказгане, как сообщает Karaganda_vkurse, прошло торжественное чествование знаменитого казахстанца, совершившего пешее путешествие по Казахстану. 72-летний аксакал Сарсенбай Котырашев за шесть месяцев обошёл всю страну. Старец вышел из Жезказгана, прошёл по востоку страны и достиг Каспия. Всего пенсионер преодолел 8 000 километров.
- Подвиг, который Вы показали, является огромным примером для молодого поколения. И сегодня от лица руководства группы компаний «Казахмыс» я хочу искренне Вас поздравить с благополучным возвращением. Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемой энергии! За Ваш невероятный подвиг хотим подарить Вам ключи от двухкомнатной квартиры в городе Жезказгане, - поздравили Сарсенбая Котырашева в родном городе.
Сарсенбай Котырашев стал обладателем благоустроенной двухкомнатной квартиры с мебелью и бытовой техникой.
По словам старца, в пути он стёр до дыр шесть пар обуви.
Сарсенбай Оспанович начал свой путь 31 марта. Его цель - посещение Казахстана, вклад в развитие внутреннего туризма и пропаганда истории Улытауского региона.
Из Улытау старец добрался до Кызылорды, затем, обойдя пешком Южный, Восточный и Северный Казахстан, прибыл в Актюбинскую область. Посетив Уральск и Атырау, Бейнеуский район, прибыл в село Жармыш Мангистауского района.
На протяжении всего пути люди, встречавшие путешественника, проявляли гостеприимство, помогали всем, чем могли, чтобы дорога была доброй и лёгкой. Такое же внимание старцу уделила молодёжь села Жармыш Мангистауского района.
Аксакал завершил своё путешествие в Актау.
- Подвиг, который Вы показали, является огромным примером для молодого поколения. И сегодня от лица руководства группы компаний «Казахмыс» я хочу искренне Вас поздравить с благополучным возвращением. Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемой энергии! За Ваш невероятный подвиг хотим подарить Вам ключи от двухкомнатной квартиры в городе Жезказгане, - поздравили Сарсенбая Котырашева в родном городе.
Сарсенбай Котырашев стал обладателем благоустроенной двухкомнатной квартиры с мебелью и бытовой техникой.
По словам старца, в пути он стёр до дыр шесть пар обуви.
Сарсенбай Оспанович начал свой путь 31 марта. Его цель - посещение Казахстана, вклад в развитие внутреннего туризма и пропаганда истории Улытауского региона.
Из Улытау старец добрался до Кызылорды, затем, обойдя пешком Южный, Восточный и Северный Казахстан, прибыл в Актюбинскую область. Посетив Уральск и Атырау, Бейнеуский район, прибыл в село Жармыш Мангистауского района.
На протяжении всего пути люди, встречавшие путешественника, проявляли гостеприимство, помогали всем, чем могли, чтобы дорога была доброй и лёгкой. Такое же внимание старцу уделила молодёжь села Жармыш Мангистауского района.
Аксакал завершил своё путешествие в Актау.