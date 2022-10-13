В приложении Kaspi.kz восстановлена графа «текущие показания за электроэнергию»

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- Жители области попросили вернуть графу для самостоятельного внесения показаний счетчиков. Kaspi.kz совместно с ТОО «Маңғыстау жарық» доработали квитанцию. И теперь мангистаусцы вновь могут сами снимать показания счетчиков и рассчитывать сумму платежа за электроэнергию, - сообщили в пресс-службе Kaspi.kz.
Напомним, вчера, 12 октября, в социальных сетях и мессенджере Telegram чата акимата Мангистауской области жители Актау выразили недовольство по отсутствию графы внесения текущих показаний за электроэнергию в приложениях HalykBank и Kaspi.kz. ТОО «Маңғыстау жарық» совместно с финансовыми компаниями ведет работу по восстановлению графы показаний.
Напомним, вчера, 12 октября, в социальных сетях и мессенджере Telegram чата акимата Мангистауской области жители Актау выразили недовольство по отсутствию графы внесения текущих показаний за электроэнергию в приложениях HalykBank и Kaspi.kz. ТОО «Маңғыстау жарық» совместно с финансовыми компаниями ведет работу по восстановлению графы показаний.