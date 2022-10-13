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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:22

Просмотров: 1971

В приложении Kaspi.kz восстановлена графа «текущие показания за электроэнергию»

В приложении Kaspi.kz при оплате счетов за электроэнергию вновь можно самостоятельно внести текущие показания счетчика, сообщили в пресс-службе компании.

Иллюстративное фото
- Жители области попросили вернуть графу для самостоятельного внесения показаний счетчиков. Kaspi.kz совместно с ТОО «Маңғыстау жарық» доработали квитанцию. И теперь мангистаусцы вновь могут сами снимать показания счетчиков и рассчитывать сумму платежа за электроэнергию, - сообщили в пресс-службе Kaspi.kz.

Напомним, вчера, 12 октября, в социальных сетях и мессенджере Telegram чата акимата Мангистауской области жители Актау выразили недовольство по отсутствию графы внесения текущих показаний за электроэнергию в приложениях HalykBank и Kaspi.kz. ТОО «Маңғыстау жарық» совместно с финансовыми компаниями ведет работу по восстановлению графы показаний.



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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:14
Мозг надо доработать Жарыку!!!!И все это творят в предверии президентских выборов.
 
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Лулу (Посетители) Сегодня, 15:57
Графу восстановили,а показания прошлого месяца поставить не можешь.
 
 

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