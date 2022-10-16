Полицейская погоня за полицейским в Жанаозене: появились подробности

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По информации polisia.kz, данный факт полностью подтвердили в ведомстве.
Кроме этого проводится служебная проверка. Действия данного сотрудника рассмотрит дисциплинарная комиссия.
Напомним, на видео сотрудник полиции бежал за нарушителем, на которого он ранее составил протокол. Преследуемый тоже оказался сотрудником полиции.
- 6 октября в 12:00 сотрудниками патрульной полиции Жанаозена была остановлена автомашина Toyota Crown, которая ездила с подложными государственными номерами. На водителя составлен административный протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств). Машина водворена на штрафную стоянку. Материал направлен в суд, - сообщили в ведомстве.
Кроме этого проводится служебная проверка. Действия данного сотрудника рассмотрит дисциплинарная комиссия.
Напомним, на видео сотрудник полиции бежал за нарушителем, на которого он ранее составил протокол. Преследуемый тоже оказался сотрудником полиции.
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