Полицейская погоня за полицейским в Жанаозене: появились подробности

- 6 октября в 12:00 сотрудниками патрульной полиции Жанаозена была остановлена автомашина Toyota Crown, которая ездила с подложными государственными номерами. На водителя составлен административный протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств). Машина водворена на штрафную стоянку. Материал направлен в суд, - сообщили в ведомстве.

По информации polisia.kz, данный факт полностью подтвердили в ведомстве.Кроме этого проводится служебная проверка. Действия данного сотрудника рассмотрит дисциплинарная комиссия.Напомним, на видео сотрудник полиции бежал за нарушителем, на которого он ранее составил протокол. Преследуемый тоже оказался сотрудником полиции.