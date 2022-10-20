«Здесь раньше была вода»: Обмеление Каспия вновь запечатлели на фото

Фото Исы Таженбаева
Пользователь Сети Иса Таженбаев выложил на своей страничке в Instagram фотографии, на которых видно, как сильно обмелело море в области набережной 7 микрорайона. Фото сделаны 18 октября, и на них видно, что опоры расположенного там пирса больше не омываются водой.
- Я просто гулял по берегу, увидел эту картину. Честно сказать, я был в шоке. Вода реально отошла, если раньше она хоть как-то была видна под пирсом, теперь же до неё нужно идти метров десять. Это беспокоит меня, ведь это и, правда, экологическая катастрофа. С другой стороны, говорят, Каспий «дышит» раз в 20-30 лет, и самая низкая точка была в 70-х годах. Но в данный момент я не уверен, что это природное состояние моря. Не хотелось бы повторения истории Арала, - сказал Иса Таженбаев.
Стоит отметить, ранее в этой области находился датчик измерения температуры воды в море. Показания с него публиковали в разделе «Температура воды в Каспийском море».
Напомним, в апреле этого года сообщали, в Азербайджане вода отходит от берега, и массово гибнет рыба.
В МАЭКе назвали две причины отсутствия в ряде домов и районов города питьевой воды: обмеление Каспия и ремонт одной из дистилляционной опреснительной установки.
Обмелевшее море в 30 километрах от села Таушык в Тупкараганском районе снял на видео блогер из Актау.
Недавно в СМИ сообщали, что уровень моря в сентябре этого года оказался на 35 сантиметров ниже, чем в том же месяце прошлого года.
Михаил Одинцов
- Я просто гулял по берегу, увидел эту картину. Честно сказать, я был в шоке. Вода реально отошла, если раньше она хоть как-то была видна под пирсом, теперь же до неё нужно идти метров десять. Это беспокоит меня, ведь это и, правда, экологическая катастрофа. С другой стороны, говорят, Каспий «дышит» раз в 20-30 лет, и самая низкая точка была в 70-х годах. Но в данный момент я не уверен, что это природное состояние моря. Не хотелось бы повторения истории Арала, - сказал Иса Таженбаев.
Стоит отметить, ранее в этой области находился датчик измерения температуры воды в море. Показания с него публиковали в разделе «Температура воды в Каспийском море».
Напомним, в апреле этого года сообщали, в Азербайджане вода отходит от берега, и массово гибнет рыба.
В МАЭКе назвали две причины отсутствия в ряде домов и районов города питьевой воды: обмеление Каспия и ремонт одной из дистилляционной опреснительной установки.
Обмелевшее море в 30 километрах от села Таушык в Тупкараганском районе снял на видео блогер из Актау.
Недавно в СМИ сообщали, что уровень моря в сентябре этого года оказался на 35 сантиметров ниже, чем в том же месяце прошлого года.
Михаил Одинцов