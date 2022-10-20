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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:05

Просмотров: 2492

«Здесь раньше была вода»: Обмеление Каспия вновь запечатлели на фото

Каспийское море ушло из-под пирса на набережной 7 микрорайона Актау. Результат обмеления сфотографировал пользователь Instagram Иса Таженбаев.

Фото Исы Таженбаева
Пользователь Сети Иса Таженбаев выложил на своей страничке в Instagram фотографии, на которых видно, как сильно обмелело море в области набережной 7 микрорайона. Фото сделаны 18 октября, и на них видно, что опоры расположенного там пирса больше не омываются водой.

- Я просто гулял по берегу, увидел эту картину. Честно сказать, я был в шоке. Вода реально отошла, если раньше она хоть как-то была видна под пирсом, теперь же до неё нужно идти метров десять. Это беспокоит меня, ведь это и, правда, экологическая катастрофа. С другой стороны, говорят, Каспий «дышит» раз в 20-30 лет, и самая низкая точка была в 70-х годах. Но в данный момент я не уверен, что это природное состояние моря. Не хотелось бы повторения истории Арала, - сказал Иса Таженбаев.



Стоит отметить, ранее в этой области находился датчик измерения температуры воды в море. Показания с него публиковали в разделе «Температура воды в Каспийском море».

Напомним, в апреле этого года сообщали, в Азербайджане вода отходит от берега, и массово гибнет рыба.

В МАЭКе назвали две причины отсутствия в ряде домов и районов города питьевой воды: обмеление Каспия и ремонт одной из дистилляционной опреснительной установки.

Обмелевшее море в 30 километрах от села Таушык в Тупкараганском районе снял на видео блогер из Актау.

Недавно в СМИ сообщали, что уровень моря в сентябре этого года оказался на 35 сантиметров ниже, чем в том же месяце прошлого года.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 2 )

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  • Papirosso
 K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 14:01
Требуем фото побережья города Шевченко в 70х и 80 годах!!!
 
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  • мирабелла
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:35
Не дай бог в один день проснуться-а вода в водозаборном канале МАЭК ушла...
 
 

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