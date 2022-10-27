Житель Актау предложил исправить ситуацию с движением на одной из дорог города

Коллаж из видео
Автомобилист из Актау опубликовал на своей странице в Instagram видео пробки, образовавшейся на перекрёстке Баскудук – Атамекен – 29А микрорайон. По его словам, на этом участке автомобильного движения постоянно образуются заторы. Виной тому, как считает житель города, однополосная дорога, ведущая к перекрёстку.
- Если бы эту однополосную дорогу увеличить на двухполосную, то пробок можно было бы избежать, двигалась бы правая полоса движений направо, левая налево без препятствий. Надеемся, что ситуация разрешится так же, как и в случае с введением разворота на перекрёстке между 16, 17 и 19 микрорайонами в апреле этого года, - написал пользователь Сети.
В городском акимате отреагировали на жалобу жителя. По информации городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в данный момент на экспертизе находится проект по расширению вышеуказанной автомобильной дороги до 4-6 полос.
- В этом году, после получения положительного заключения экспертизы, будет подана заявка на выделение средств из бюджета, - отметили в акимате.
Напомним, ранее сообщалось, что на дороге между 16 и 17 микрорайонами Актау по просьбе горожан делают разворот.
Миша Одинцов
- Если бы эту однополосную дорогу увеличить на двухполосную, то пробок можно было бы избежать, двигалась бы правая полоса движений направо, левая налево без препятствий. Надеемся, что ситуация разрешится так же, как и в случае с введением разворота на перекрёстке между 16, 17 и 19 микрорайонами в апреле этого года, - написал пользователь Сети.
В городском акимате отреагировали на жалобу жителя. По информации городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в данный момент на экспертизе находится проект по расширению вышеуказанной автомобильной дороги до 4-6 полос.
- В этом году, после получения положительного заключения экспертизы, будет подана заявка на выделение средств из бюджета, - отметили в акимате.
Напомним, ранее сообщалось, что на дороге между 16 и 17 микрорайонами Актау по просьбе горожан делают разворот.
Миша Одинцов