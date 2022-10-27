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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 1925

Житель Актау предложил исправить ситуацию с движением на одной из дорог города

Однополосная дорога на перекрёстке Баскудук – Атамекен – 29А микрорайон, по заверениям пользователя Сети, является причиной постоянных пробок. Он предложил свой способ исправить эту ситуацию. В городском акимате отреагировали на жалобу жителя Актау.

Коллаж из видео
Автомобилист из Актау опубликовал на своей странице в Instagram видео пробки, образовавшейся на перекрёстке Баскудук – Атамекен – 29А микрорайон. По его словам, на этом участке автомобильного движения постоянно образуются заторы. Виной тому, как считает житель города, однополосная дорога, ведущая к перекрёстку.



- Если бы эту однополосную дорогу увеличить на двухполосную, то пробок можно было бы избежать, двигалась бы правая полоса движений направо, левая налево без препятствий. Надеемся, что ситуация разрешится так же, как и в случае с введением разворота на перекрёстке между 16, 17 и 19 микрорайонами в апреле этого года, - написал пользователь Сети.

В городском акимате отреагировали на жалобу жителя. По информации городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в данный момент на экспертизе находится проект по расширению вышеуказанной автомобильной дороги до 4-6 полос.

- В этом году, после получения положительного заключения экспертизы, будет подана заявка на выделение средств из бюджета, - отметили в акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что на дороге между 16 и 17 микрорайонами Актау по просьбе горожан делают разворот.

Миша Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 22:16
Дело говорит автор ,вот только лишь бы не были якобы проданы эти земли вдоль дороги .
А то у нас вечно что то уже кому то пренадлежит, а ёкимат как бы не в курсе,и не при делах

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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