Объект культурного наследия Мангистау засыпали песком: Андрей Астафьев рассказал об исследовании уникального анклава Каракабак

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Археолог Андрей Астафьев опубликовал новое видео на своём ютуб-канале «Сокровища великой пустоши».
Раскопки древнего города мастеров Каракабака проводили два археолога Андрей Астафьев и старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения (ИАЭТ СО) РАН Евгений Богданов в рамках совместного проекта Казахстана и России «Изучение торговых трасс Шёлкового пути» .
Андрей Астафьев рассказал, что на берегу Каспийского моря был обнаружен оседлый комплекс, который мог существовать в полной изоляции от местных кочевых сообществ. Археолог полагает, что это единственное известное поселение городского типа в Арало-Каспийском регионе, которое располагалось на трассе северного ответвления Шёлкового пути.
- Думаю, надо начать с крепости Байлама, потому что именно этот археологический памятник, наверное, является ключевым в понимании, как работала вся система жизнеобеспечения городища Каракабак. Дело в том, что Байлама - это очень необычный памятник на территории Мангистау, он единственный по своей задумке, по грандиозности масштабов строительных работ, которые были здесь произведены. Поэтому в какой-то степени для Арало-Каспийского региона крепость Байлама является уникумом. Представьте себе протяженность кладки 560 метров. Эта крепость перегораживает узкий перешеек между двумя большими каньонами, - рассказал археолог.
В своём видео Андрей Астафьев рассказал и про акт вандализма, который сотворили люди.
— Самая великая для территории Мангистау стена - крепость Байлама, была самым вандальным образом пограблена земляными отвалами человеческой беспечности и тупости. Этот удивительный объект историко-культурного наследия нашей страны просто взяли и засыпали. Представьте себе, что на протяжении 560 метров остатки этой вероятно самой древней в Мангистау Крепостной стены были просто бездумно засыпаны и засыпаны с очень такой тривиальной задачей, чтобы создать загон для верблюда. Представьте, почти полторы тысячи лет просуществовали эти руины, никого они не беспокоили, и вдруг вот в наше время происходит такая беда, - рассказал Андрей Астафьев.
Российский учёный Евгений Богданов рассказал изданию ТАСС, что через город Каракабак проходил Шёлковый путь, соединяющий Индию и Рим.
- Долгое время считалось, что Шёлковый путь шёл по западному побережью Каспия, но в III-V веках шли войны между Римской империей и Ираном, и появилось северное ответвление - по восточному побережью Каспия. Литературных свидетельств тому, что он проходил через Мангышлак нет, нет в литературе и упоминания о существовании здесь города. Очевидно, что это город на Великом Шёлковом пути. В данном случае мы являемся свидетелями пути из Индии в Рим, - рассказал Богданов.
Раскопки показали, что Каракабак существовал в течение порядка 300 лет около двух тысяч лет назад и был крупным торгово-ремесленным центром, объединявшим многоэтническое население, кроме того, здесь был крупный порт.
- Каракабакское поселение изначально могло возникнуть именно как торгово-ремесленная фактория с функциями порта, а в гуннское время при утрате морского сообщения превратиться в перевалочную базу сухопутной трассы арало-каспийского ответвления Великого Шёлкового пути, - рассказал археолог Андрей Астафьев.
Он уточнил, что на пути караванов, идущих по Шёлковом пути, выстраивалась целая инфраструктура для того, чтобы торговцы могли останавливаться для отдыха и торговли.
Археологи исследовали территории четырёх построек усадебного типа и «мусорные отвалы», сохранившиеся за чертой города. Данные позволяют судить, что Каракабак не был колонией располагавшихся рядом мощных цивилизаций Ирана или Хорезма. Материал, полученный в ходе раскопок, - лаковая и лепная посуда различных типов, изделия из металла и отходы металлургического производства, монетная коллекция, украшения из стекла, кости животных, птиц и рыб, свидетельствующие о рационе древнего населения позволили не только установить хронологически рамки существования древнего города, но и определить его статус.
- Обнаруженные древние монеты и специфические украшения (фибулы) позволили датировать некоторые объекты с точностью до 50 лет. Мастера-ремесленники для кочевников изготавливали ювелирные изделия, медные, бронзовые украшения, одежду. Там сидели мастера, которые весь этот регион обслуживали. Причем технология изготовления украшений и огранки камня говорит, что там работали мастера византийской школы, - сказал Богданов.
Он добавил, что в городе жили представители разных ремёсел и сфер деятельности. Там работали ремесленники, работающие с бронзой, керамикой, ювелиры, моряки и рыбаки, торговцы, есть данные о том, что здесь обрабатывали и мололи дикорастущие злаки, а также добывали руду.
- Этот уникальный природный и археологический объект Мангистау, который мог бы стать объектом археологического туризма. Там жили люди, по существу представляющие весь мир на тот момент, там собирались люди со всего тогдашнего мира - лучшие мастера, торговцы, моряки, - добавил Богданов.
Недалеко от города археологи обнаружили могильник гуннской знати.
- Женские вещи и украшения из него свидетельствуют о том, что женщины, которые там ходили в III-V веке, у них были украшения понтийской моды. Эти женщины были включены в мир моды того времени. И на Каракабаке всё это изготавливалось, - сказал Богданов.
Раскопки древнего города мастеров Каракабака проводили два археолога Андрей Астафьев и старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения (ИАЭТ СО) РАН Евгений Богданов в рамках совместного проекта Казахстана и России «Изучение торговых трасс Шёлкового пути» .
Андрей Астафьев рассказал, что на берегу Каспийского моря был обнаружен оседлый комплекс, который мог существовать в полной изоляции от местных кочевых сообществ. Археолог полагает, что это единственное известное поселение городского типа в Арало-Каспийском регионе, которое располагалось на трассе северного ответвления Шёлкового пути.
- Думаю, надо начать с крепости Байлама, потому что именно этот археологический памятник, наверное, является ключевым в понимании, как работала вся система жизнеобеспечения городища Каракабак. Дело в том, что Байлама - это очень необычный памятник на территории Мангистау, он единственный по своей задумке, по грандиозности масштабов строительных работ, которые были здесь произведены. Поэтому в какой-то степени для Арало-Каспийского региона крепость Байлама является уникумом. Представьте себе протяженность кладки 560 метров. Эта крепость перегораживает узкий перешеек между двумя большими каньонами, - рассказал археолог.
В своём видео Андрей Астафьев рассказал и про акт вандализма, который сотворили люди.
— Самая великая для территории Мангистау стена - крепость Байлама, была самым вандальным образом пограблена земляными отвалами человеческой беспечности и тупости. Этот удивительный объект историко-культурного наследия нашей страны просто взяли и засыпали. Представьте себе, что на протяжении 560 метров остатки этой вероятно самой древней в Мангистау Крепостной стены были просто бездумно засыпаны и засыпаны с очень такой тривиальной задачей, чтобы создать загон для верблюда. Представьте, почти полторы тысячи лет просуществовали эти руины, никого они не беспокоили, и вдруг вот в наше время происходит такая беда, - рассказал Андрей Астафьев.
Российский учёный Евгений Богданов рассказал изданию ТАСС, что через город Каракабак проходил Шёлковый путь, соединяющий Индию и Рим.
- Долгое время считалось, что Шёлковый путь шёл по западному побережью Каспия, но в III-V веках шли войны между Римской империей и Ираном, и появилось северное ответвление - по восточному побережью Каспия. Литературных свидетельств тому, что он проходил через Мангышлак нет, нет в литературе и упоминания о существовании здесь города. Очевидно, что это город на Великом Шёлковом пути. В данном случае мы являемся свидетелями пути из Индии в Рим, - рассказал Богданов.
Раскопки показали, что Каракабак существовал в течение порядка 300 лет около двух тысяч лет назад и был крупным торгово-ремесленным центром, объединявшим многоэтническое население, кроме того, здесь был крупный порт.
- Каракабакское поселение изначально могло возникнуть именно как торгово-ремесленная фактория с функциями порта, а в гуннское время при утрате морского сообщения превратиться в перевалочную базу сухопутной трассы арало-каспийского ответвления Великого Шёлкового пути, - рассказал археолог Андрей Астафьев.
Он уточнил, что на пути караванов, идущих по Шёлковом пути, выстраивалась целая инфраструктура для того, чтобы торговцы могли останавливаться для отдыха и торговли.
Археологи исследовали территории четырёх построек усадебного типа и «мусорные отвалы», сохранившиеся за чертой города. Данные позволяют судить, что Каракабак не был колонией располагавшихся рядом мощных цивилизаций Ирана или Хорезма. Материал, полученный в ходе раскопок, - лаковая и лепная посуда различных типов, изделия из металла и отходы металлургического производства, монетная коллекция, украшения из стекла, кости животных, птиц и рыб, свидетельствующие о рационе древнего населения позволили не только установить хронологически рамки существования древнего города, но и определить его статус.
- Обнаруженные древние монеты и специфические украшения (фибулы) позволили датировать некоторые объекты с точностью до 50 лет. Мастера-ремесленники для кочевников изготавливали ювелирные изделия, медные, бронзовые украшения, одежду. Там сидели мастера, которые весь этот регион обслуживали. Причем технология изготовления украшений и огранки камня говорит, что там работали мастера византийской школы, - сказал Богданов.
Он добавил, что в городе жили представители разных ремёсел и сфер деятельности. Там работали ремесленники, работающие с бронзой, керамикой, ювелиры, моряки и рыбаки, торговцы, есть данные о том, что здесь обрабатывали и мололи дикорастущие злаки, а также добывали руду.
- Этот уникальный природный и археологический объект Мангистау, который мог бы стать объектом археологического туризма. Там жили люди, по существу представляющие весь мир на тот момент, там собирались люди со всего тогдашнего мира - лучшие мастера, торговцы, моряки, - добавил Богданов.
Недалеко от города археологи обнаружили могильник гуннской знати.
- Женские вещи и украшения из него свидетельствуют о том, что женщины, которые там ходили в III-V веке, у них были украшения понтийской моды. Эти женщины были включены в мир моды того времени. И на Каракабаке всё это изготавливалось, - сказал Богданов.
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