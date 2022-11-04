Аналитики: Сильнее всего рост цен на растительное масло ощутили жители Мангистауской области

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По данным аналитиков портала Energyprom.kz, жители Мангистауской области ощутили на себе подорожание растительного масла сильнее всего. За год цена на растительное масло в Мангистау выросла на 23,9 процента. В тройке антилидеров также оказались Алматинская область - плюс 23,8 процента за год и Алматы, цена здесь поднялась на 23,4 процента. Наименьший годовой рост был зафиксирован в столице - на 7,1 процента.
- В сентябре текущего года цены на растительное масло выросли на 16,6 процентп за год. В том числе подсолнечное масло подорожало на 16,4 процента в годовой динамике, оливковое — на 22 процента, - отметили аналитики Energyprom.kz.
В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области рассказали, что в наш регион большая часть сливочного масла поставляется из Актюбинской, Акмолинской и Алматинской областей, России и Беларуси. Подсолнечное масло поставляется из России, Украины и Восточно-Казахстанской, Алматинской областей.
- Сейчас в стабилизационном фонде находится 15 тысяч литров подсолнечного масла. По мере необходимости проводится товарная интервенция в торговые сети. Также в рамках «оборотной схемы» индивидуальному предпринимателю был выдан займ на сумму 27 миллионов тенге на реализацию 36 тысяч литров подсолнечного масла по фиксированной цене, - сказал руководитель отдела торговли управления предпринимательства Мангистауской области Еркебулан Кайроллин.
Сливочное масло (несоленое, жирность не менее 72,5 процента, без добавок и растительных масел) и подсолнечное масло входят в перечень социально значимых продовольственных товаров. В целях сдерживания роста цен акиматом области была установлена предельно допустимая розничная цена на масло.
Согласно постановлению акимата Мангистауской области от 8 июня 2022 года № 88 «Об утверждении размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары» за килограмм сливочного масла была утверждена цена на отметке 3 744,5 тенге.
- Прошлое постановление утратило силу, и на сегодняшний день на стадии утверждения новая предельно допустимая цена. Килограмм словочного масла будет стоить 4360 тенге. Розничные реализаторы не должны будут превышать указанные цены в течение 30 дней, - отметил Еркебулан Кайроллин.
Напомним, в Мангистауской области планируют установить предельно допустимую розничную цену на сахар и масло. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте «Открытые НПА».
- В сентябре текущего года цены на растительное масло выросли на 16,6 процентп за год. В том числе подсолнечное масло подорожало на 16,4 процента в годовой динамике, оливковое — на 22 процента, - отметили аналитики Energyprom.kz.
В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области рассказали, что в наш регион большая часть сливочного масла поставляется из Актюбинской, Акмолинской и Алматинской областей, России и Беларуси. Подсолнечное масло поставляется из России, Украины и Восточно-Казахстанской, Алматинской областей.
- Сейчас в стабилизационном фонде находится 15 тысяч литров подсолнечного масла. По мере необходимости проводится товарная интервенция в торговые сети. Также в рамках «оборотной схемы» индивидуальному предпринимателю был выдан займ на сумму 27 миллионов тенге на реализацию 36 тысяч литров подсолнечного масла по фиксированной цене, - сказал руководитель отдела торговли управления предпринимательства Мангистауской области Еркебулан Кайроллин.
Сливочное масло (несоленое, жирность не менее 72,5 процента, без добавок и растительных масел) и подсолнечное масло входят в перечень социально значимых продовольственных товаров. В целях сдерживания роста цен акиматом области была установлена предельно допустимая розничная цена на масло.
Согласно постановлению акимата Мангистауской области от 8 июня 2022 года № 88 «Об утверждении размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары» за килограмм сливочного масла была утверждена цена на отметке 3 744,5 тенге.
- Прошлое постановление утратило силу, и на сегодняшний день на стадии утверждения новая предельно допустимая цена. Килограмм словочного масла будет стоить 4360 тенге. Розничные реализаторы не должны будут превышать указанные цены в течение 30 дней, - отметил Еркебулан Кайроллин.
Напомним, в Мангистауской области планируют установить предельно допустимую розничную цену на сахар и масло. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте «Открытые НПА».
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