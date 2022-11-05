Как решили проблему с вырубкой деревьев в центре Актау

- Приживутся ли саженцы с таким «добросовестным» поливом как у нас, вот в чём вопрос. Деревья до этого были абсолютно здоровыми, освоились к нашему климату и росли уже много лет, - говорят жители 11 микрорайона.

По словам жителей 11 микрорайона, сегодня, 5 ноября, на месте спиленных зелёных насаждений за домом №60 появились молодые саженцы.Посадка проводилась также напротив 11 микрорайона, вдоль дороги у Ботанического сада.Напомним, жители 11 микрорайона возмутились вырубкой деревьев. Согласие на перенос деревьев выдал отдел ЖКХ.Аким Актау назвал это варварством и произволом.