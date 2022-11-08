Минимальную зарплату мангистаусцев могут начать высчитывать по-новому

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Специальная рабочая группа, созданная МТСЗН, разрабатывает методику определения минимальной зарплаты, которая позволит поэтапно увеличивать её размер.
В состав группы вошли представители центральных государственных органов, социальных партнеров, а также эксперты в области оплаты труда. В работе они опираются на социально-экономические показатели и пользуются мировой практикой в подходах определения размера МЗП.
Международный опыт показывает, что для Казахстана будут эффективны несколько вариантов определения минимальной зарплаты.
Первый из них – комплексный подход, использующий множество факторов, таких как анализ стоимости жизни, стоимость потребительской корзины, уровень прожиточного минимума, уровень инфляции, уровень роста экономики, уровень средней и медианной заработной платы. Такой подход применяется в большинстве стран Евросоюза.
Второй – определение МЗП, исходя из медианного дохода. Это означает, что минимальная заработная плата должна составлять, как минимум, 50 процентов от медианной зарплаты. Подобный подход используется в таких странах как Франция, Бразилия, Коста-Рика, Нидерланды и Малайзия.
При применении такого подхода традиционно уровень МЗП устанавливается ежегодно, не может быть снижен и не может быть ниже прожиточного минимума.
Разработку методики определения МЗП планируется завершить в 2023 году.
Для справки:
Напомним, Нурлан Ногаев в 2021 году говорил, что средняя заработная плата в Мангистау составляет 350 тысяч тенге. По данным Бюро национальной статистики, в четвертом квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составляла 275 580 тенге.
Уже в мае этого года в Мангистауской области размер среднемесячной заработной платы составил более 416 тысячи тенге.
Михаил Одинцов
В состав группы вошли представители центральных государственных органов, социальных партнеров, а также эксперты в области оплаты труда. В работе они опираются на социально-экономические показатели и пользуются мировой практикой в подходах определения размера МЗП.
Международный опыт показывает, что для Казахстана будут эффективны несколько вариантов определения минимальной зарплаты.
Первый из них – комплексный подход, использующий множество факторов, таких как анализ стоимости жизни, стоимость потребительской корзины, уровень прожиточного минимума, уровень инфляции, уровень роста экономики, уровень средней и медианной заработной платы. Такой подход применяется в большинстве стран Евросоюза.
Второй – определение МЗП, исходя из медианного дохода. Это означает, что минимальная заработная плата должна составлять, как минимум, 50 процентов от медианной зарплаты. Подобный подход используется в таких странах как Франция, Бразилия, Коста-Рика, Нидерланды и Малайзия.
При применении такого подхода традиционно уровень МЗП устанавливается ежегодно, не может быть снижен и не может быть ниже прожиточного минимума.
Разработку методики определения МЗП планируется завершить в 2023 году.
Для справки:
Напомним, Нурлан Ногаев в 2021 году говорил, что средняя заработная плата в Мангистау составляет 350 тысяч тенге. По данным Бюро национальной статистики, в четвертом квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составляла 275 580 тенге.
Уже в мае этого года в Мангистауской области размер среднемесячной заработной платы составил более 416 тысячи тенге.
Михаил Одинцов