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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:17

Просмотров: 682

Минимальную зарплату мангистаусцев могут начать высчитывать по-новому

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) создали специальную рабочую группу, ведущую разработку новой методики определения минимальной заработной платы (МЗП). Об этом сообщается на сайте Министерства.

Иллюстративное фото из открытых источников
Специальная рабочая группа, созданная МТСЗН, разрабатывает методику определения минимальной зарплаты, которая позволит поэтапно увеличивать её размер.

В состав группы вошли представители центральных государственных органов, социальных партнеров, а также эксперты в области оплаты труда. В работе они опираются на социально-экономические показатели и пользуются мировой практикой в подходах определения размера МЗП.

Международный опыт показывает, что для Казахстана будут эффективны несколько вариантов определения минимальной зарплаты.

Первый из них – комплексный подход, использующий множество факторов, таких как анализ стоимости жизни, стоимость потребительской корзины, уровень прожиточного минимума, уровень инфляции, уровень роста экономики, уровень средней и медианной заработной платы. Такой подход применяется в большинстве стран Евросоюза.

Второй – определение МЗП, исходя из медианного дохода. Это означает, что минимальная заработная плата должна составлять, как минимум, 50 процентов от медианной зарплаты. Подобный подход используется в таких странах как Франция, Бразилия, Коста-Рика, Нидерланды и Малайзия.

При применении такого подхода традиционно уровень МЗП устанавливается ежегодно, не может быть снижен и не может быть ниже прожиточного минимума.

Разработку методики определения МЗП планируется завершить в 2023 году.

Для справки:
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Напомним, Нурлан Ногаев в 2021 году говорил, что средняя заработная плата в Мангистау составляет 350 тысяч тенге. По данным Бюро национальной статистики, в четвертом квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составляла 275 580 тенге.

Уже в мае этого года в Мангистауской области размер среднемесячной заработной платы составил более 416 тысячи тенге.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 4 )

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  • Toryn
 Orion (Посетители) Сегодня, 12:07
Может надо было работникам акимата зайти в ближайший магазин у дома и у продавщицы спросить какая у нее зарплата.
 
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  • Toryn
 Argallo (Посетители) Сегодня, 12:04
Уже в мае этого года в Мангистауской области размер среднемесячной заработной платы составил более 416 тысячи тенге.
Им самим не смешно было это людям выкладывать? Какие 416тыс средняя зп, они там грибов объелись? Даже у единиц высококвалифицированных инженеров такие зп, а у 90% людей в 3-4 раза меньше. Предлагают сделать для мангистау МЗП как минимум 50% от 400тыс? Ок, пусть делают. Сразу все начнут работать в черную. Слишком вымышленное обещание.
 
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  • Toryn
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 11:41
12-й регион,второй просто будет облизывать тарелку после первого.Так точнее и понятнее...
 
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  • cas277cas
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:36
в Мангистауской области размер среднемесячной заработной платы составил более 416 тысячи тенге.

Это средняя зарплата работника акимата и работника коммунальных служб, на двоих. Это, как обоим положить в одну тарелку манты: один будет есть мясо, а второй только тесто... mmmm (и то, через один мант) lol
 
 

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