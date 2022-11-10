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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 12:10

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Учительскую комнату в одной из школ Актау приспособили для проведения уроков

В комнате для учителей в одной из школ Актау проводят уроки. Это связано с нехваткой кабинетов в учебном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе управления образования Мангистауской области.

Одна из учительских комнат в школе №20. Фото предоставлено пресс-службой управления образования региона.
В школе №20 в Актау из-за нехватки помещений кабинет для учителей временно приспособили под кабинет для занятий. Школа с трехсменной формой обучения рассчитана на 1600 мест, а учатся в ней 3256 детей и работают 259 педагогов.

- В Мангистау 18 школ с трехсменной формой обучения. Школа №20 - одна такая в регионе, где учителям пришлось выделить свое помещение для учеников. Для создания рабочих условий учителям на каждом этаже предусмотрены кабинеты, которые расположены в музее и в блоке для начальных классов (1 этаж), в холле актового зала (2 этаж) и в кабинете начальной военной подготовки (3 этаж). Согласно графику, учителя ведут дежурство в коридорах, и для их удобства в холле школы поставлены парты, - пояснили в пресс-службе государственного учреждения.

Учительскую комнату в одной из школ Актау приспособили для проведения уроков

Учительскую комнату в одной из школ Актау приспособили для проведения уроков

Учительскую комнату в одной из школ Актау приспособили для проведения уроков

Фото предоставлены пресс-службой управления образования Мангистауской области.


В управлении образования добавили, что для решения проблемы трехсменного обучения в данном учебном заведении на сегодняшний день ведется строительство двух школ на 2400 мест в 18 и 19А микрорайонах, возведение которых завершится в 2023 году.

Помимо этого, в рамках пилотного проекта «Комфортная школа» в 2023 году запланировано строительство двух школ на 2400 мест в 16 и 19 микрорайонах города.

Напомним, ранее сообщалось, что количество учащихся в трёхсменных школах в Мангистау выросло в пять раз. В феврале этого года стало известно, что в Мангистауской области в трёхсменных школах вынужден учиться каждый пятый школьник.



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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 14:00
https://liter.kz/iz-za-kholoda-v-shkole-deti-vynuzhdeny-sidet-na-urokakh-v-kurtk
akh-i-pukhovikakh-v-aktau-1667989851/

Тут говорят что 9-й школе Актау отопления вообще нет!
Так ли это ?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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