Публичные слушания по повышению тарифов на воду и теплоэнергию пройдут в Актау

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В Актау в очередной раз пройдут публичные слушания по повышению тарифа на питьевую, техническую, горячую воду и теплоэнергию. Слушания проведёт департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области.
По данным ведомства, публичные слушания пройдут по поступившей заявке от ТОО «МАЭК-Казатомпром» на утверждение тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по производству и снабжению тепловой энергии, подаче воды по магистральным трубопроводам (производство питьевой, технической и горячей воды) в связи с изменением цен на стратегические товары.
Публичные слушания состоятся 2 декабря 2022 года в 15:00 в актовом зале Мангистауского областного центра научно-методической и культурно-досуговой деятельности, здание №18/2, 1 микрорайон.
Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (7292) 42-16-20, 43-84-11.
Напомним, ТОО «МАЭК-Казатомпром» уже подавало заявку на повышение тарифов летом этого года. 26 августа 2022 года прошли публичные слушания, в ходе которых ТОО «МАЭК-Казатомпром» предложил поднять тариф на теплоэнергию почти в два раза с 1488,08 до 2646,72 (без учета транспортировки). Общественники и жители Актау на слушаниях раскритиковали политику предприятия. По их словам, средства на ремонт и модернизацию ТОО «МАЭК-Казатомпром» должно получать от Министерства энергетики РК, а не от потребителей, так как предприятие находится в ведении этого ведомства.
В сентябре 2022 года департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Мангистауской области отклонил заявку ТОО «МАЭК-Казатомпром» из-за неполного перечня необходимых документов.
По данным ведомства, публичные слушания пройдут по поступившей заявке от ТОО «МАЭК-Казатомпром» на утверждение тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по производству и снабжению тепловой энергии, подаче воды по магистральным трубопроводам (производство питьевой, технической и горячей воды) в связи с изменением цен на стратегические товары.
Публичные слушания состоятся 2 декабря 2022 года в 15:00 в актовом зале Мангистауского областного центра научно-методической и культурно-досуговой деятельности, здание №18/2, 1 микрорайон.
Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (7292) 42-16-20, 43-84-11.
Напомним, ТОО «МАЭК-Казатомпром» уже подавало заявку на повышение тарифов летом этого года. 26 августа 2022 года прошли публичные слушания, в ходе которых ТОО «МАЭК-Казатомпром» предложил поднять тариф на теплоэнергию почти в два раза с 1488,08 до 2646,72 (без учета транспортировки). Общественники и жители Актау на слушаниях раскритиковали политику предприятия. По их словам, средства на ремонт и модернизацию ТОО «МАЭК-Казатомпром» должно получать от Министерства энергетики РК, а не от потребителей, так как предприятие находится в ведении этого ведомства.
В сентябре 2022 года департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Мангистауской области отклонил заявку ТОО «МАЭК-Казатомпром» из-за неполного перечня необходимых документов.
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