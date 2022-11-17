«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 17 Ноября
+8...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.35 KZT
  • €1 = 478.6 KZT
  • 1 RUB = 7.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 13:44

Просмотров: 133

Спасение кота в Актау попало на видео

Кот по кличке Марсель попал на внешний блок сплит-системы и не мог обратно забраться в квартиру. На помощь животному пришли спасатели.

Коллаж из кадров видео
В жилом комплексе «Акниет», в 31Б микрорайоне, пришлось вмешаться спасателям, чтобы выручить кота, выпрыгнувшего на внешний блок системы кондиционирования, установленной между четвёртым и пятым этажами здания.

Как рассказала хозяйка животного, сегодня, 17 ноября, ближе к полуночи она решила проветрить комнату и оставила окно открытым. В этот момент Марсель и выпрыгнул наружу.

Спасатели помогли коту вернуться в квартиру. Происходящее девушка записывала на видео и выложила в интернет. Произошедшее растрогало пользователей Сети.



Актауские спасатели не в первый раз выручают из неприятностей животных. В октябре этого года они спасли котёнка, который, по словам местных жителей, просидел на дереве два дня.

Однажды им пришлось спасать летучую мышь, залетевшую на 10 этаж одного из подъездов дома.

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика