Спасение кота в Актау попало на видео

Коллаж из кадров видео
В жилом комплексе «Акниет», в 31Б микрорайоне, пришлось вмешаться спасателям, чтобы выручить кота, выпрыгнувшего на внешний блок системы кондиционирования, установленной между четвёртым и пятым этажами здания.
Как рассказала хозяйка животного, сегодня, 17 ноября, ближе к полуночи она решила проветрить комнату и оставила окно открытым. В этот момент Марсель и выпрыгнул наружу.
Спасатели помогли коту вернуться в квартиру. Происходящее девушка записывала на видео и выложила в интернет. Произошедшее растрогало пользователей Сети.
Актауские спасатели не в первый раз выручают из неприятностей животных. В октябре этого года они спасли котёнка, который, по словам местных жителей, просидел на дереве два дня.
Однажды им пришлось спасать летучую мышь, залетевшую на 10 этаж одного из подъездов дома.
Михаил Одинцов
Как рассказала хозяйка животного, сегодня, 17 ноября, ближе к полуночи она решила проветрить комнату и оставила окно открытым. В этот момент Марсель и выпрыгнул наружу.
Спасатели помогли коту вернуться в квартиру. Происходящее девушка записывала на видео и выложила в интернет. Произошедшее растрогало пользователей Сети.
Актауские спасатели не в первый раз выручают из неприятностей животных. В октябре этого года они спасли котёнка, который, по словам местных жителей, просидел на дереве два дня.
Однажды им пришлось спасать летучую мышь, залетевшую на 10 этаж одного из подъездов дома.
Михаил Одинцов
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