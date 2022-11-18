Высокие премии сотрудников объяснили в «МАЭК-Казатомпром»

Фото из архива Lada.kz
В «МАЭК-Казатомпром» ответили на информацию о начислении работникам премиальных выплат, передает Tengrinews.kz.
- В феврале на основании решения трудового арбитража руководство ТОО приняло решение о повышении заработной платы производственного персонала на 30 процентов, вследствие чего образовалась неравномерность тарифной сетки оплаты труда ТОО. Например, заработная плата экономистов производственных подразделений стала выше, чем у экономистов комбинатоуправления (далее АУП. - Прим.), - пояснили в ТОО.
Сообщается, что рабочий день для сотрудников АУП начинается с 08:00 и заканчивается в 16:45, с одним обеденным перерывом с 12:00 до 12:45.
- С начала года отдельные сотрудники АУП были привлечены к сверхурочным работам, в том числе в выходные и праздничные дни, в связи с чем произошел отток квалифицированных сотрудников АУП. За работу сверхурочно, а также в выходные и праздничные дни вышеуказанные сотрудники не получали никаких доплат за переработку, хотя согласно внутренним нормативным документам, а также в соответствии с действующим законодательством работодатель обязан оплачивать работу сверхурочно, также в выходные и праздничные дни. В целях недопущения финансовой нагрузки на ТОО по оплате за работу сверхурочно, а также в выходные и праздничные дни руководство ТОО приняло решение о единоразовом премировании сотрудников АУП, задействованных сверхурочно, - пояснили в компании.
В компании пояснили, что при наличии переработок производственного персонала оплата сверхурочной работы производится согласно действующему законодательству.
- В текущем году были премированы работники производственных подразделений за успешное выполнение аварийного ремонта. По итогам III квартала 2022 года были премированы только сотрудники производственного персонала ТОО. В связи с вышеизложенным в целях стимулирования сотрудников АУП, привлеченных к работам сверхурочно, на основании «Положения о системе оплаты труда» руководство ТОО приняло решение о премировании сотрудников АУП. Выплаты были произведены из экономии средств за счет вакантных должностей, - заверили в компании.
Напомним, председатель профсоюза YNTYMAQ Аскар Койшыбай опубликовал на своей странице в Facebook документ с суммами начислений премиальных выплат некоторым сотрудникам ТОО «МАЭК-Казатомпром» и обращение профсоюза к антикоррупционному департаменту Мангистауской области по поводу непропорционального начисления премий.
«МАЭК-Казатомпром» - многопрофильное энергетическое предприятие, которое является крупным источником энергоснабжения в Мангистауской области.
- В феврале на основании решения трудового арбитража руководство ТОО приняло решение о повышении заработной платы производственного персонала на 30 процентов, вследствие чего образовалась неравномерность тарифной сетки оплаты труда ТОО. Например, заработная плата экономистов производственных подразделений стала выше, чем у экономистов комбинатоуправления (далее АУП. - Прим.), - пояснили в ТОО.
Сообщается, что рабочий день для сотрудников АУП начинается с 08:00 и заканчивается в 16:45, с одним обеденным перерывом с 12:00 до 12:45.
- С начала года отдельные сотрудники АУП были привлечены к сверхурочным работам, в том числе в выходные и праздничные дни, в связи с чем произошел отток квалифицированных сотрудников АУП. За работу сверхурочно, а также в выходные и праздничные дни вышеуказанные сотрудники не получали никаких доплат за переработку, хотя согласно внутренним нормативным документам, а также в соответствии с действующим законодательством работодатель обязан оплачивать работу сверхурочно, также в выходные и праздничные дни. В целях недопущения финансовой нагрузки на ТОО по оплате за работу сверхурочно, а также в выходные и праздничные дни руководство ТОО приняло решение о единоразовом премировании сотрудников АУП, задействованных сверхурочно, - пояснили в компании.
В компании пояснили, что при наличии переработок производственного персонала оплата сверхурочной работы производится согласно действующему законодательству.
- В текущем году были премированы работники производственных подразделений за успешное выполнение аварийного ремонта. По итогам III квартала 2022 года были премированы только сотрудники производственного персонала ТОО. В связи с вышеизложенным в целях стимулирования сотрудников АУП, привлеченных к работам сверхурочно, на основании «Положения о системе оплаты труда» руководство ТОО приняло решение о премировании сотрудников АУП. Выплаты были произведены из экономии средств за счет вакантных должностей, - заверили в компании.
Напомним, председатель профсоюза YNTYMAQ Аскар Койшыбай опубликовал на своей странице в Facebook документ с суммами начислений премиальных выплат некоторым сотрудникам ТОО «МАЭК-Казатомпром» и обращение профсоюза к антикоррупционному департаменту Мангистауской области по поводу непропорционального начисления премий.
«МАЭК-Казатомпром» - многопрофильное энергетическое предприятие, которое является крупным источником энергоснабжения в Мангистауской области.