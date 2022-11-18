Долги жильцов за коммунальные услуги назвали причиной нерасторопного ремонта трубопровода в ЖК «Шанырак»

Кадр видео с места порыва
Затянутость работ по починке магистрального трубопровода питьевой воды привела к затоплению нескольких домов в 32В микрорайоне. Причиной задержки оказалась задолженность жителей ЖК «Шанырак» перед обслуживающей компанией - ТОО «АсМир Кызмет».
Как сообщили в товариществе, жильцы задолжали организации больше 24 миллионов тенге, из-за чего невозможно было оперативно устранить аварийную ситуацию - арендовать спецтехнику, экскаватор, специальное оборудование и закупить необходимые материалы.
- Собственники квартир и нежилых помещений жилого комплекса несвоевременно оплачивали расходы на содержание общего имущества, что привело к накоплению большого долга. В данный момент ведутся работы по взысканию задолженности через суд с более чем 300 квартир, имеющих задолженность от 50 000 до 300 000 тенге, - рассказали в кооперативе собственников квартир.
В обслуживающей ЖК «Шанырак» компании также отметили, что устранение порывов на магистральных инженерных сетях вовсе не входит в обязанности организации.
- Обслуживающей компании приходилось вынужденно заниматься устранением подобных аварий, тем самым выполняя работу ГКП «Каспий жылу, су арнасы», чтобы не оставлять жителей жилого комплекса без энергоресурсов. И так четыре года. А все потому, что вышеуказанные сети в своё время не были переданы застройщиком на баланс города. Более того, обслуживание центральных инженерных сетей в целом не предусмотрено в смете расходов на обслуживание общедомового имущества, и жители не платят за такие услуги, - подчеркнули в товариществе.
На данный момент обслуживающая компания совместно с застройщиком готовят документы для передачи данных сетей на баланс города для дальнейшего его обслуживания коммунальными службами Актау.
- Кооператив собственников продолжает оказывать услуги, хоть и имеются задержки по выплате заработной платы работникам компании, что приводит к некоторым трудностям, - подытожили в ТОО «АсМир Кызмет».
Напомним, ранее сообщалось, что из-за порыва трубопровода в одном из зданий жилого комплекса (ЖК) в 32В микрорайоне подвальные помещения близлежащих домов были затоплены на протяжении нескольких дней.
Как сообщили в товариществе, жильцы задолжали организации больше 24 миллионов тенге, из-за чего невозможно было оперативно устранить аварийную ситуацию - арендовать спецтехнику, экскаватор, специальное оборудование и закупить необходимые материалы.
- Собственники квартир и нежилых помещений жилого комплекса несвоевременно оплачивали расходы на содержание общего имущества, что привело к накоплению большого долга. В данный момент ведутся работы по взысканию задолженности через суд с более чем 300 квартир, имеющих задолженность от 50 000 до 300 000 тенге, - рассказали в кооперативе собственников квартир.
В обслуживающей ЖК «Шанырак» компании также отметили, что устранение порывов на магистральных инженерных сетях вовсе не входит в обязанности организации.
- Обслуживающей компании приходилось вынужденно заниматься устранением подобных аварий, тем самым выполняя работу ГКП «Каспий жылу, су арнасы», чтобы не оставлять жителей жилого комплекса без энергоресурсов. И так четыре года. А все потому, что вышеуказанные сети в своё время не были переданы застройщиком на баланс города. Более того, обслуживание центральных инженерных сетей в целом не предусмотрено в смете расходов на обслуживание общедомового имущества, и жители не платят за такие услуги, - подчеркнули в товариществе.
На данный момент обслуживающая компания совместно с застройщиком готовят документы для передачи данных сетей на баланс города для дальнейшего его обслуживания коммунальными службами Актау.
- Кооператив собственников продолжает оказывать услуги, хоть и имеются задержки по выплате заработной платы работникам компании, что приводит к некоторым трудностям, - подытожили в ТОО «АсМир Кызмет».
Напомним, ранее сообщалось, что из-за порыва трубопровода в одном из зданий жилого комплекса (ЖК) в 32В микрорайоне подвальные помещения близлежащих домов были затоплены на протяжении нескольких дней.
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