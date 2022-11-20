Полиция Мангистау: Выборы прошли без происшествий

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Выборы Президента Казахстана состоялись без происшествий в Мангистауской области.
- Все избирательные участки находились под контролем департамента полиции региона. Стражи порядка не зарегистрировали никаких нарушений закона, - сообщили в ведомстве.
Напомним, в 20.00 в Мангистау по местному времени завершилось голосование на президентских выборах.
- Все избирательные участки находились под контролем департамента полиции региона. Стражи порядка не зарегистрировали никаких нарушений закона, - сообщили в ведомстве.
Напомним, в 20.00 в Мангистау по местному времени завершилось голосование на президентских выборах.
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