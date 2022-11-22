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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:30

Просмотров: 637

Акимат Актау: Конкурс на установку освещения пешеходного перехода отменят

В городской администрации заявили, что лот на установку освещения пешеходного перехода более чем за 20 миллионов тенге отменят и объявят заново в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
На сайте госзакупок Республики Казахстан был опубликован лот на установку освещения пешеходного перехода со светодиодными лампами и предупреждающими знаками на общую сумму 20 089 285 тенге.

В акимате города прокомментировали информацию.

- Отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог был объявлен конкурс на установку дорожных знаков у пешеходного перехода с подсветкой, однако в связи поздним проведением конкурсных процедур данный лот будет отменен и будет объявлен заново в следующем году, - пояснили в городской администрации.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:36
освещения пешеходного перехода со светодиодными лампами и предупреждающими знаками на общую сумму 20 089 285 тенге.

shock За 2 столба с освещением и 2 столба со знаками? Эт чё, по 5 лямов за столб? Ничё сссе! Денег некуда девать? Попроще надо быть!


 
 

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