Акимат Актау: Конкурс на установку освещения пешеходного перехода отменят

Иллюстративное фото из архива lada.kz
На сайте госзакупок Республики Казахстан был опубликован лот на установку освещения пешеходного перехода со светодиодными лампами и предупреждающими знаками на общую сумму 20 089 285 тенге.
В акимате города прокомментировали информацию.
- Отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог был объявлен конкурс на установку дорожных знаков у пешеходного перехода с подсветкой, однако в связи поздним проведением конкурсных процедур данный лот будет отменен и будет объявлен заново в следующем году, - пояснили в городской администрации.
Михаил Одинцов
В акимате города прокомментировали информацию.
- Отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог был объявлен конкурс на установку дорожных знаков у пешеходного перехода с подсветкой, однако в связи поздним проведением конкурсных процедур данный лот будет отменен и будет объявлен заново в следующем году, - пояснили в городской администрации.
Михаил Одинцов