Нурлан Ногаев переназначен акимом Мангистауской области

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Депутаты проголосовали за кандидатуру Нурлана Ногаева. Президент подписал указ о назначении.
- Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области, - говорится в указе.
Напомним, Нурлан Аскарович Ногаев 7 сентября 2021 года был назначен на должность акима Мангистауской области.
Для справки:
Нурлан Ногаев родился в 1967 году. Окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И. Губкина, Казахскую государственную академию управления, Московский государственный институт «Университет международных отношений» МИД России.
Трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач г. Октябрьска Актюбинской области. В 1993-1995 гг. — старший эксперт по нефтепродуктам, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Гили - Паскер», г. Москва. В 1995-1996 гг. — заместитель генерального директора малого предприятия «Отрар Лтд», г. Алматы.
В 1996-2006 гг. — инженер, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай». С февраля по август 2006 года был исполнительным директором АО «Национальная компания «КазМунайГаз». С августа 2006 года работал директором департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
С сентября 2007 года — заместитель акима Западно-Казахстанской области. С апреля 2010 года — первый заместитель акима области. 20 января 2012 года Указом главы государства назначен акимом Западно-Казахстанской области. В 2010 году награждён орденом «Құрмет». В 2016-2019 гг. — аким Атырауской области.
С 18 декабря 2019 года — министр энергетики Республики Казахстан. 18 января 2021 года Указом президента РК был переназначен министром энергетики.
- Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области, - говорится в указе.
Напомним, Нурлан Аскарович Ногаев 7 сентября 2021 года был назначен на должность акима Мангистауской области.
Для справки:
Нурлан Ногаев родился в 1967 году. Окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И. Губкина, Казахскую государственную академию управления, Московский государственный институт «Университет международных отношений» МИД России.
Трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач г. Октябрьска Актюбинской области. В 1993-1995 гг. — старший эксперт по нефтепродуктам, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Гили - Паскер», г. Москва. В 1995-1996 гг. — заместитель генерального директора малого предприятия «Отрар Лтд», г. Алматы.
В 1996-2006 гг. — инженер, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай». С февраля по август 2006 года был исполнительным директором АО «Национальная компания «КазМунайГаз». С августа 2006 года работал директором департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
С сентября 2007 года — заместитель акима Западно-Казахстанской области. С апреля 2010 года — первый заместитель акима области. 20 января 2012 года Указом главы государства назначен акимом Западно-Казахстанской области. В 2010 году награждён орденом «Құрмет». В 2016-2019 гг. — аким Атырауской области.
С 18 декабря 2019 года — министр энергетики Республики Казахстан. 18 января 2021 года Указом президента РК был переназначен министром энергетики.