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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:09

Просмотров: 1754

Нурлан Ногаев переназначен акимом Мангистауской области

Нурлан Ногаев сохранил пост акима области, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Фото из архива
Депутаты проголосовали за кандидатуру Нурлана Ногаева. Президент подписал указ о назначении.

- Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом Мангистауской области, - говорится в указе.

Напомним, Нурлан Аскарович Ногаев 7 сентября 2021 года был назначен на должность акима Мангистауской области.

Для справки:

Нурлан Ногаев родился в 1967 году. Окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И. Губкина, Казахскую государственную академию управления, Московский государственный институт «Университет международных отношений» МИД России.

Трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач г. Октябрьска Актюбинской области. В 1993-1995 гг. — старший эксперт по нефтепродуктам, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Гили - Паскер», г. Москва. В 1995-1996 гг. — заместитель генерального директора малого предприятия «Отрар Лтд», г. Алматы.

В 1996-2006 гг. — инженер, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай». С февраля по август 2006 года был исполнительным директором АО «Национальная компания «КазМунайГаз». С августа 2006 года работал директором департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

С сентября 2007 года — заместитель акима Западно-Казахстанской области. С апреля 2010 года — первый заместитель акима области. 20 января 2012 года Указом главы государства назначен акимом Западно-Казахстанской области. В 2010 году награждён орденом «Құрмет». В 2016-2019 гг. — аким Атырауской области.

С 18 декабря 2019 года — министр энергетики Республики Казахстан. 18 января 2021 года Указом президента РК был переназначен министром энергетики.



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Комментарии ( 2 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 15:53
Судя по фото ,девиз нового акима : Мы не седим сложа руки!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ak12
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:13
повеселили ))) спасибо lol
 
 

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