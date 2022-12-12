В Актау мужчина справил нужду в подъезде и попал на видео

Кадр видео
В редакцию видео прислал житель дома. На кадрах видно, как мужчина справляет нужду прямо на первом этаже, после чего уходит.
- Очередной подъездный «ссыкун» попал на камеру видеонаблюдения, которую я установил в подъезде дома. Может, его знакомые или он сам увидит себя и ему станет стыдно, - сказал житель 10 дома в 1 микрорайоне.
Напомним, подобный случай произошел в апреле 2022 года. Тогда мужчину, справившего нужду в подъезде 71 дома 12 микрорайона, оштрафовали на 15 315 тенге.
- Очередной подъездный «ссыкун» попал на камеру видеонаблюдения, которую я установил в подъезде дома. Может, его знакомые или он сам увидит себя и ему станет стыдно, - сказал житель 10 дома в 1 микрорайоне.
Напомним, подобный случай произошел в апреле 2022 года. Тогда мужчину, справившего нужду в подъезде 71 дома 12 микрорайона, оштрафовали на 15 315 тенге.
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