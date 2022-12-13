Будет ли новогодний салют в Актау

Иллюстративное фото
В акимате Актау сообщили, что 31 декабря на набережной в 15 микрорайоне у амфитеатра пройдет праздничный концерт.
- Концерт будет организован силами культурно-досугового комплекса им. Абая. В честь праздника также будет запущен салют. Организацией будет заниматься ДК имени Абая, - сообщили в акимате города.
Ранее в акимате сообщили, что в этом году деньги на новогоднее оформление города выделять не будут.
- Концерт будет организован силами культурно-досугового комплекса им. Абая. В честь праздника также будет запущен салют. Организацией будет заниматься ДК имени Абая, - сообщили в акимате города.
Ранее в акимате сообщили, что в этом году деньги на новогоднее оформление города выделять не будут.
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