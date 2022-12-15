Три ночи провели в степи: нефтяники АО «Phystech II» в Мангистау бастуют уже четвёртый день

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Работники АО «Phystech II» продолжают бастовать в степи, не смотря на минусовую температуру. Сегодня, 15 декабря, как рассказали бастующие сотрудники предприятия, за территорией месторождения находится около 50 человек, на территории - около 40.
- Несмотря на мороз и холод, ребята снаружи продолжают стоять. Из-за холода пара парней заболели, за это должно платить руководство, потому что в их полномочиях возможность отвезти по домам заболевших. Мы ожидаем реакции государственных и правоохранительных органов, чтобы нашу проблему решили в срочном порядке, - сказали бастующие.
Напомним, ранее сообщалось, что работники АО «Phystech II» записали обращение с требованием повышения заработной платы на 100 процентов. Всю ночь отработавшая вахта ночевала в юрте за территорией месторождения.
В руководстве АО «Phystech II» рассказали, что неоднократно пытались договориться с работниками по повышению заработной платы в рамках трудового законодательства.
Работники АО «Phystech II» пожаловались на правоохранительные органы - у них забрали юрту.
Михаил Одинцов
- Несмотря на мороз и холод, ребята снаружи продолжают стоять. Из-за холода пара парней заболели, за это должно платить руководство, потому что в их полномочиях возможность отвезти по домам заболевших. Мы ожидаем реакции государственных и правоохранительных органов, чтобы нашу проблему решили в срочном порядке, - сказали бастующие.
Напомним, ранее сообщалось, что работники АО «Phystech II» записали обращение с требованием повышения заработной платы на 100 процентов. Всю ночь отработавшая вахта ночевала в юрте за территорией месторождения.
В руководстве АО «Phystech II» рассказали, что неоднократно пытались договориться с работниками по повышению заработной платы в рамках трудового законодательства.
Работники АО «Phystech II» пожаловались на правоохранительные органы - у них забрали юрту.
Михаил Одинцов
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