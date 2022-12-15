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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 13:19

Просмотров: 64

Три ночи провели в степи: нефтяники АО «Phystech II» в Мангистау бастуют уже четвёртый день

Сотрудники акционерного общества (АО) «Phystech II» находятся за территорией месторождения уже третью ночь и четвёртый день. К ним присоединилась рабочая смена вахты. Об этом рассказали бастующие.

Кадр видео
Работники АО «Phystech II» продолжают бастовать в степи, не смотря на минусовую температуру. Сегодня, 15 декабря, как рассказали бастующие сотрудники предприятия, за территорией месторождения находится около 50 человек, на территории - около 40.

- Несмотря на мороз и холод, ребята снаружи продолжают стоять. Из-за холода пара парней заболели, за это должно платить руководство, потому что в их полномочиях возможность отвезти по домам заболевших. Мы ожидаем реакции государственных и правоохранительных органов, чтобы нашу проблему решили в срочном порядке, - сказали бастующие.



Напомним, ранее сообщалось, что работники АО «Phystech II» записали обращение с требованием повышения заработной платы на 100 процентов. Всю ночь отработавшая вахта ночевала в юрте за территорией месторождения.

В руководстве АО «Phystech II» рассказали, что неоднократно пытались договориться с работниками по повышению заработной платы в рамках трудового законодательства.

Работники АО «Phystech II» пожаловались на правоохранительные органы - у них забрали юрту.

Михаил Одинцов



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