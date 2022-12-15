Нефтяники требуют повышение заработной платы: руководство АО «Phystech II» будет обращаться в суд

Фото работников компании
В администрации АО «Phystech II» опровергли высказывания своих работников.
- Размер средней заработной платы работников на месторождении «Каражанбас Северный» составляет 212 000 тенге с учётом всех удержаний, при этом размер заработной платы напрямую зависит от квалификации каждого работника. В настоящее время в органах суда, прокуратуры или в инспекции труда Мангистауской области на рассмотрение не подано ни одного заявления от работников АО «Phystech II» на предмет их незаконного увольнения, перемещения или какого –нибудь притеснения со стороны работодателя. Все споры решаются в строгом соответствии с действующим законодательством РК. Руководство компании и представители государственных органов с 12.12.2022 года постоянно находятся на месторождении «Каражанбас Северный» и неоднократно пытаются наладить с работниками конструктивный диалог. Прилагают все усилия для решения возникшего спора мирным путём переговоров, - говорят в компании.
Также на предприятии добавили, что генеральный директор компании Байжалиев Е.Б., заместитель генерального директора Кадиров Т.З., юрист Кибасова Д.О. всегда вежливы и корректны в общении с работниками, о чём имеются соответствующие видеозаписи переговоров и встреч.
Руководство компании также добавило, что оставляет за собой право обратиться в судебные органы с иском о клевете и защите деловой репутации.
- Согласно требованиям действующего закогодательства РК на территории особо опасного объекта, к которым отнесено месторождение «Каражанбас Северный», недопустимо находиться посторонним лицам и работникам, закончившим работу на своей вахте, необходимо покинуть территорию опасного объекта. 12 декабря 2022 года вахта №1, закончившая свою работу, отказалась пройти в предоставленный автобус для выезда в город. По собственной инициативе они вышли за пределы территории месторождения, принуждать их к чему-либо администрация предприятия не имеет право. Тем временем вахта №2 приступила к работе. Вахта №1 самостоятельно установила зимнюю юрту и провела там ночь с 12.12.2022 на 13.12.2022 года. Юрта была приобретена и установлена работниками самостоятельно, разбор юрты и её возврат также осуществлялся ими самими, и администрация предприятия не имеет к этому никакого отношения. Автотранспорт для транспортировки постоянно находился возле работников, но возвращаться в город они категорически отказались, - пояснили на предприятии.
Также на предприятии пояснили, что утверждение о том, что гражданин по фамилии Боранбаев К.С., которого бастующие называют владельцем земли в Тупкараганском районе Мангистауской области, а также акционером АО «Phystech II», не соответствует действительности, а указанное физическое лицо какого-либо отношения к предприятию не имеет.
- Работниками АО «Phystech II» неоднократно и систематический распростронется ложная и клеветническая информация с целью полной дискредитации и нанесения значительного ущерба как предприятию АО «Phystech II», так и частным лицам. Также такие высказывания и распространение подобной информации носит диструктивный характер и негативно сказывается на морально-психологическом климате нашего общества, подрывает основы нашего государства. В ближайшее время АО «Phystech II» обратится в судебные органы с соответствующим иском. Обращаемся к работникам прдприятия с предупреждением о недопустимости распространения подобных сведений, а также к СМИ о недопустимости распространения непроверенных данных, - сказал генеральный директор АО «Phystech II» Ернар Байжалиев.
Напомним, работники АО «Phystech II» записали обращение с требованием повышения заработной платы на 100 процентов. Всю ночь отработавшая вахта ночевала в юрте за территорией месторождения. По словам работников, это единственный способ, чтобы привлечь внимание властей и руководства предприятия.
Руководство АО «Phystech II» сообщило, что неоднократно пытались договориться с работниками по повышению заработной платы в рамках трудового законодательства.
В редакцию обратились митингующие работники АО «Phystech II» с жалобой на то, что сотрудники полиции убрали юрту, и люди остались в степи в мороз под открытым небом.
- Размер средней заработной платы работников на месторождении «Каражанбас Северный» составляет 212 000 тенге с учётом всех удержаний, при этом размер заработной платы напрямую зависит от квалификации каждого работника. В настоящее время в органах суда, прокуратуры или в инспекции труда Мангистауской области на рассмотрение не подано ни одного заявления от работников АО «Phystech II» на предмет их незаконного увольнения, перемещения или какого –нибудь притеснения со стороны работодателя. Все споры решаются в строгом соответствии с действующим законодательством РК. Руководство компании и представители государственных органов с 12.12.2022 года постоянно находятся на месторождении «Каражанбас Северный» и неоднократно пытаются наладить с работниками конструктивный диалог. Прилагают все усилия для решения возникшего спора мирным путём переговоров, - говорят в компании.
Также на предприятии добавили, что генеральный директор компании Байжалиев Е.Б., заместитель генерального директора Кадиров Т.З., юрист Кибасова Д.О. всегда вежливы и корректны в общении с работниками, о чём имеются соответствующие видеозаписи переговоров и встреч.
Руководство компании также добавило, что оставляет за собой право обратиться в судебные органы с иском о клевете и защите деловой репутации.
- Согласно требованиям действующего закогодательства РК на территории особо опасного объекта, к которым отнесено месторождение «Каражанбас Северный», недопустимо находиться посторонним лицам и работникам, закончившим работу на своей вахте, необходимо покинуть территорию опасного объекта. 12 декабря 2022 года вахта №1, закончившая свою работу, отказалась пройти в предоставленный автобус для выезда в город. По собственной инициативе они вышли за пределы территории месторождения, принуждать их к чему-либо администрация предприятия не имеет право. Тем временем вахта №2 приступила к работе. Вахта №1 самостоятельно установила зимнюю юрту и провела там ночь с 12.12.2022 на 13.12.2022 года. Юрта была приобретена и установлена работниками самостоятельно, разбор юрты и её возврат также осуществлялся ими самими, и администрация предприятия не имеет к этому никакого отношения. Автотранспорт для транспортировки постоянно находился возле работников, но возвращаться в город они категорически отказались, - пояснили на предприятии.
Также на предприятии пояснили, что утверждение о том, что гражданин по фамилии Боранбаев К.С., которого бастующие называют владельцем земли в Тупкараганском районе Мангистауской области, а также акционером АО «Phystech II», не соответствует действительности, а указанное физическое лицо какого-либо отношения к предприятию не имеет.
- Работниками АО «Phystech II» неоднократно и систематический распростронется ложная и клеветническая информация с целью полной дискредитации и нанесения значительного ущерба как предприятию АО «Phystech II», так и частным лицам. Также такие высказывания и распространение подобной информации носит диструктивный характер и негативно сказывается на морально-психологическом климате нашего общества, подрывает основы нашего государства. В ближайшее время АО «Phystech II» обратится в судебные органы с соответствующим иском. Обращаемся к работникам прдприятия с предупреждением о недопустимости распространения подобных сведений, а также к СМИ о недопустимости распространения непроверенных данных, - сказал генеральный директор АО «Phystech II» Ернар Байжалиев.
Напомним, работники АО «Phystech II» записали обращение с требованием повышения заработной платы на 100 процентов. Всю ночь отработавшая вахта ночевала в юрте за территорией месторождения. По словам работников, это единственный способ, чтобы привлечь внимание властей и руководства предприятия.
Руководство АО «Phystech II» сообщило, что неоднократно пытались договориться с работниками по повышению заработной платы в рамках трудового законодательства.
В редакцию обратились митингующие работники АО «Phystech II» с жалобой на то, что сотрудники полиции убрали юрту, и люди остались в степи в мороз под открытым небом.
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