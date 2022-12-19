Одноклассница погибшего в Жанаозене военнослужащего: в июне Дамир попал в больницу

Дамир Еспусинов
Как сообщает ZTB.kz одноклассница Еспусинова Дамира вспоминает его, как веселого и очень открытого парня.
- Никто не ожидал и не мог предположить, что такая трагедия произойдёт. В школьные годы Дамир был очень весёлым, открытым и талантливым. Он любил рисовать, у него это хорошо получалось. Он любил русский язык и литературу. Он хотел учиться в университете, но у него не получилось, - вспоминает одноклассница.
Девушка отмечает, что Дамира воспитывали бабушка с дедушкой и дядя.
- Его папа рано ушёл из жизни, в 2012 году. Мама его жива, но о ней я ничего не знаю, он с ней не жил. У его мамы вторая семья. Дамира воспитывали родной брат отца, бабушка и дедушка с отцовской стороны. В школьные годы бывало, что у Дамира замечали депрессию, - вспоминает девушка.
Командование воинской части считает, что причиной самоубийства парня могла стать неразделённая любовь.
- Официальные лица сообщили, что он из-за девушки так поступил, но мы точно не знаем ничего. Я лично никогда не говорила и не общалась с его девушкой. После окончания школы он толком ни с кем общался, но лично со мной часто связывался, мы поддерживали общение. Лично я не могу поверить, что он решился на такой страшный шаг из-за девушки, - говорит одноклассница.
В рядах Нацгвардии погибший был с 2021 года. Он прибыл из Актюбинской области и остался служить по контракту специалистом-сапером.
- Я думаю, что Дамир не был уверен в своих силах насчёт учебы в ВУЗе. Он не думал, что у него получится куда-то поступить после 11-го класса, поэтому он ушел после 9-го. В армию уехал неожиданно. По собственному желанию там остался. Наверное, ему там понравилось, - думает девушка.
Она отмечает, что в июне этого года Дамир попал в больницу, но тогда он не стал рассказывать причину.
- Я его спросила, но он ничего открыто не сказал, - делится одноклассница.
Дамира похоронили рядом с отцом в Кандыагаше.
Напомним, военнослужащий по контракту повесился в своей комнате. Тело обнаружил сослуживец.
- Никто не ожидал и не мог предположить, что такая трагедия произойдёт. В школьные годы Дамир был очень весёлым, открытым и талантливым. Он любил рисовать, у него это хорошо получалось. Он любил русский язык и литературу. Он хотел учиться в университете, но у него не получилось, - вспоминает одноклассница.
Девушка отмечает, что Дамира воспитывали бабушка с дедушкой и дядя.
- Его папа рано ушёл из жизни, в 2012 году. Мама его жива, но о ней я ничего не знаю, он с ней не жил. У его мамы вторая семья. Дамира воспитывали родной брат отца, бабушка и дедушка с отцовской стороны. В школьные годы бывало, что у Дамира замечали депрессию, - вспоминает девушка.
Командование воинской части считает, что причиной самоубийства парня могла стать неразделённая любовь.
- Официальные лица сообщили, что он из-за девушки так поступил, но мы точно не знаем ничего. Я лично никогда не говорила и не общалась с его девушкой. После окончания школы он толком ни с кем общался, но лично со мной часто связывался, мы поддерживали общение. Лично я не могу поверить, что он решился на такой страшный шаг из-за девушки, - говорит одноклассница.
В рядах Нацгвардии погибший был с 2021 года. Он прибыл из Актюбинской области и остался служить по контракту специалистом-сапером.
- Я думаю, что Дамир не был уверен в своих силах насчёт учебы в ВУЗе. Он не думал, что у него получится куда-то поступить после 11-го класса, поэтому он ушел после 9-го. В армию уехал неожиданно. По собственному желанию там остался. Наверное, ему там понравилось, - думает девушка.
Она отмечает, что в июне этого года Дамир попал в больницу, но тогда он не стал рассказывать причину.
- Я его спросила, но он ничего открыто не сказал, - делится одноклассница.
Дамира похоронили рядом с отцом в Кандыагаше.
Напомним, военнослужащий по контракту повесился в своей комнате. Тело обнаружил сослуживец.