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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:36

Просмотров: 1538

Одноклассница погибшего в Жанаозене военнослужащего: в июне Дамир попал в больницу

В редакцию ZTB.kz написала одноклассница 19-летнего военнослужащего из Жанаозена, которого нашли повешенным на ремне. По её словам, парня звали Дамир Еспусинов. Они учились вместе до 9-го класса. Девушка говорит, что не верит в версию о том, что трагедия могла случится из-за неразделенной любви.

Дамир Еспусинов
Как сообщает ZTB.kz одноклассница Еспусинова Дамира вспоминает его, как веселого и очень открытого парня.

- Никто не ожидал и не мог предположить, что такая трагедия произойдёт. В школьные годы Дамир был очень весёлым, открытым и талантливым. Он любил рисовать, у него это хорошо получалось. Он любил русский язык и литературу. Он хотел учиться в университете, но у него не получилось, - вспоминает одноклассница.

Девушка отмечает, что Дамира воспитывали бабушка с дедушкой и дядя.

- Его папа рано ушёл из жизни, в 2012 году. Мама его жива, но о ней я ничего не знаю, он с ней не жил. У его мамы вторая семья. Дамира воспитывали родной брат отца, бабушка и дедушка с отцовской стороны. В школьные годы бывало, что у Дамира замечали депрессию, - вспоминает девушка.

Одноклассница погибшего в Жанаозене военнослужащего: в июне Дамир попал в больницу


Командование воинской части считает, что причиной самоубийства парня могла стать неразделённая любовь.

- Официальные лица сообщили, что он из-за девушки так поступил, но мы точно не знаем ничего. Я лично никогда не говорила и не общалась с его девушкой. После окончания школы он толком ни с кем общался, но лично со мной часто связывался, мы поддерживали общение. Лично я не могу поверить, что он решился на такой страшный шаг из-за девушки, - говорит одноклассница.

В рядах Нацгвардии погибший был с 2021 года. Он прибыл из Актюбинской области и остался служить по контракту специалистом-сапером.

- Я думаю, что Дамир не был уверен в своих силах насчёт учебы в ВУЗе. Он не думал, что у него получится куда-то поступить после 11-го класса, поэтому он ушел после 9-го. В армию уехал неожиданно. По собственному желанию там остался. Наверное, ему там понравилось, - думает девушка.

Она отмечает, что в июне этого года Дамир попал в больницу, но тогда он не стал рассказывать причину.

- Я его спросила, но он ничего открыто не сказал, - делится одноклассница.

Дамира похоронили рядом с отцом в Кандыагаше.

Напомним, военнослужащий по контракту повесился в своей комнате. Тело обнаружил сослуживец.



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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
 Argallo (Посетители) Сегодня, 20:25
Каждый год кто-то по неизвестным причинам погибает в армии, совершенно не подозрительно. Бесполезная трата времени и потеря года жизни на это занятие. Надо делать полностью контрактную службу и кому надо те и сами пойдут, а детей в эти места забирать не надо.
 
 

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