Новогоднюю ёлку начали устанавливать в Актау

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Актау начали украшать к Новому году. Городские коммунальные службы устанавливают новогодние ёлки на площади Ынтымак в 11 микрорайоне. После завершения работ на площади будут устанавливать вторую ёлку напротив амфитеатра в 15 микрорайоне.
Закончить работы по украшению города к празднику планируют до 26 декабря.
Городские власти отметили, что в новых микрорайонах новогодние ёлки устанавливаться не будут.
Напомним, ранее сообщалось, что для новогоднего оформления городских улиц в этом году планируется использовать прошлогодние гирлянды, малые архитектурные формы и прочие украшения.
Михаил Одинцов
Закончить работы по украшению города к празднику планируют до 26 декабря.
Городские власти отметили, что в новых микрорайонах новогодние ёлки устанавливаться не будут.
Напомним, ранее сообщалось, что для новогоднего оформления городских улиц в этом году планируется использовать прошлогодние гирлянды, малые архитектурные формы и прочие украшения.
Михаил Одинцов
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