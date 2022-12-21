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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:07

Просмотров: 1669

Скриптонит опубликовал в соцсетях скриншот с новостью про модернизацию «МАЭК»

Казахстанский музыкант Скриптонит, популярный также в России, выложил у себя на странице в Instagram Stories с публикацией новости сайта Lada.kz про модернизацию «МАЭК».

Фото из доступных источников
Сегодня, 21 декабря, музыкант опубликовал на своей странице скриншот с информацией о том, что более 127 миллиардов тенге планируют потратить на модернизацию «МАЭК».

Рэпер сделал акцент на сумме модернизации 127,7 миллиарда тенге, а также на заявлении властей, что износ теплосетей предприятия составляет 88%.

Скриптонит опубликовал в соцсетях скриншот с новостью про модернизацию «МАЭК»


Скриптонит опубликовал в соцсетях скриншот с новостью про модернизацию «МАЭК»


Также рэпер опубликовал скрин с комментариями пользователей социальной сети, в которых жители выражают сомнения по поводу того, что средства будут потрачены все же на модернизацию.

Скриптонит опубликовал в соцсетях скриншот с новостью про модернизацию «МАЭК»


Напомним, в рамках модернизации энергокомбината планируют построить шесть объектов стоимостью 127,7 миллиарда тенге. Помимо этого, для решения проблемы с изношенностью теплосетей и для разгрузки предприятия планируют установить девять блочных котлов.



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Комментарии ( 3 )

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 Космос (Посетители) Сегодня, 16:57
motor,
Думаю, что её (коррупцию) не собирается никто останавливать. Реалии сегодняшнего дня не располагают к оптимизму по этому поводу. Возможно, за 127 БЮДЖЕТНЫХ "ярдов" (это в идеальном случае, если не расдербанят в "процессе", но так не бывает!) МАЭК восстановят до какой-то рабочей степени. И вот вам "на блюдечке" новый объект для ПРИВАТИЗАЦИИ. Тут-же обязательно найдётся желающий и подтянет любые "обоснования" для передачи в "частные руки". podmig
Буду рад, если ошибаюсь...
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 16:12
Хоть от СССР, что то осталось, и это сохранить не получается, в принципе как и все ТЭЦ в СТРАНЕ... Об этом вообще надо было в первую очередь ставить.
А то кричат СССР, совок, наконец то независимы...
 
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  • Космос
 motor (Посетители) Сегодня, 15:57
30 лет крутился маховик корупции, сразу не остановить, энерция огромная.
 
 

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