Скриптонит опубликовал в соцсетях скриншот с новостью про модернизацию «МАЭК»

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Сегодня, 21 декабря, музыкант опубликовал на своей странице скриншот с информацией о том, что более 127 миллиардов тенге планируют потратить на модернизацию «МАЭК».
Рэпер сделал акцент на сумме модернизации 127,7 миллиарда тенге, а также на заявлении властей, что износ теплосетей предприятия составляет 88%.
Также рэпер опубликовал скрин с комментариями пользователей социальной сети, в которых жители выражают сомнения по поводу того, что средства будут потрачены все же на модернизацию.
Напомним, в рамках модернизации энергокомбината планируют построить шесть объектов стоимостью 127,7 миллиарда тенге. Помимо этого, для решения проблемы с изношенностью теплосетей и для разгрузки предприятия планируют установить девять блочных котлов.
Рэпер сделал акцент на сумме модернизации 127,7 миллиарда тенге, а также на заявлении властей, что износ теплосетей предприятия составляет 88%.
Также рэпер опубликовал скрин с комментариями пользователей социальной сети, в которых жители выражают сомнения по поводу того, что средства будут потрачены все же на модернизацию.
Напомним, в рамках модернизации энергокомбината планируют построить шесть объектов стоимостью 127,7 миллиарда тенге. Помимо этого, для решения проблемы с изношенностью теплосетей и для разгрузки предприятия планируют установить девять блочных котлов.