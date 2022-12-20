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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 18:34

Просмотров: 1727

Более 127 миллиардов тенге планируют потратить на модернизацию «МАЭК»

В рамках модернизации энергокомбината планируют построить шесть объектов стоимостью 127,7 миллиарда тенге. Помимо этого, для решения проблемы с изношенностью теплосетей и для разгрузки предприятия планируют установить девять блочных котлов. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото Лианы Рязанцевой
Для решения проблем с изношенностью оборудования товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК» и модернизации энергокомбината планируют построить шесть объектов на сумму 127,7 тенге.

- После передачи предприятия в областную коммунальную собственность проведут технический аудит энергетического оборудования. Уже разработана и передана на рассмотрение госэкспертизы проектно-сметная документация на строительство опреснительной установки мощностью 24 тысячи кубометров в сутки. Также по индивидуальному инвестиционному тарифу на электроэнергию построят парогазовую установку, - пояснил Абдеш Туркменбаев, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Вопрос износа тепловых сетей также остается приоритетным для власти. Износ теплосетей на сегодняшний день составляет 88 процентов. Как отметили в областном акимате, установка девяти блочных котлов позволит снизить нагрузку на энергокомбинат.

Напомним, в начале декабря «МАЭК» приостановил подачу горячей воды в Актау. ТОО «МАЭК» возобновил подачу горячей воды в Актау спустя неделю.

Позже стало известно, что Министерство энергетики Республики Казахстан провело анализ по техническому состоянию теплоэлектроцентралей в стране. В красную зону риска вошли 19 ТЭЦ, среди которых одна из теплоцентралей товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК».

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 2 )

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OlegVak (Посетители) Сегодня, 23:00
Хотя бы 25% дошло по назначению. Большую часть, выделенных средств, наверное, акимы и руководство МАЭКа уде делят между собой.
Интересно, сколько уже триллионов тенге "потрачено" на модернизацию МАЭКа за период независимости РК?
Первым модернизатором был директор МАЭК, а затем аким Левитин со своей программой "вода". Ни воды ни выделенных денег город так не увидел. После этого прошло 26-27 лет и почти ежегодно выделяются средства на модернизацию и оседают они в бездонных карманах чиновников.
 
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  • ММА
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:12
планируют построить

планируют установить

Как всегда: бла-бла-бла.....И так, каждый год! Из всего, что обещают, актуально только:
планируют потратить
 
 

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