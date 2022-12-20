Более 127 миллиардов тенге планируют потратить на модернизацию «МАЭК»

Фото Лианы Рязанцевой
Для решения проблем с изношенностью оборудования товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК» и модернизации энергокомбината планируют построить шесть объектов на сумму 127,7 тенге.
- После передачи предприятия в областную коммунальную собственность проведут технический аудит энергетического оборудования. Уже разработана и передана на рассмотрение госэкспертизы проектно-сметная документация на строительство опреснительной установки мощностью 24 тысячи кубометров в сутки. Также по индивидуальному инвестиционному тарифу на электроэнергию построят парогазовую установку, - пояснил Абдеш Туркменбаев, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.
Вопрос износа тепловых сетей также остается приоритетным для власти. Износ теплосетей на сегодняшний день составляет 88 процентов. Как отметили в областном акимате, установка девяти блочных котлов позволит снизить нагрузку на энергокомбинат.
Напомним, в начале декабря «МАЭК» приостановил подачу горячей воды в Актау. ТОО «МАЭК» возобновил подачу горячей воды в Актау спустя неделю.
Позже стало известно, что Министерство энергетики Республики Казахстан провело анализ по техническому состоянию теплоэлектроцентралей в стране. В красную зону риска вошли 19 ТЭЦ, среди которых одна из теплоцентралей товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК».
Михаил Одинцов
- После передачи предприятия в областную коммунальную собственность проведут технический аудит энергетического оборудования. Уже разработана и передана на рассмотрение госэкспертизы проектно-сметная документация на строительство опреснительной установки мощностью 24 тысячи кубометров в сутки. Также по индивидуальному инвестиционному тарифу на электроэнергию построят парогазовую установку, - пояснил Абдеш Туркменбаев, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.
Вопрос износа тепловых сетей также остается приоритетным для власти. Износ теплосетей на сегодняшний день составляет 88 процентов. Как отметили в областном акимате, установка девяти блочных котлов позволит снизить нагрузку на энергокомбинат.
Напомним, в начале декабря «МАЭК» приостановил подачу горячей воды в Актау. ТОО «МАЭК» возобновил подачу горячей воды в Актау спустя неделю.
Позже стало известно, что Министерство энергетики Республики Казахстан провело анализ по техническому состоянию теплоэлектроцентралей в стране. В красную зону риска вошли 19 ТЭЦ, среди которых одна из теплоцентралей товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК».
Михаил Одинцов