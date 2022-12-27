Акимат Актау: ограничений по теплу и воде в городе нет

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В акимате Актау сообщили, что ситуация стабильная.
- Ограничений по теплу и воде в городе нет. Есть жалобы на отсутствие отопления или воды в некоторых микрорайонах, по каждому адресу персонально проводятся проверки. По некоторым адресам выявлено, что тепло отсутствует в квартирах из-за переделки внутренней системы отопления или из-за перекрытых вентилей в соседней квартире. По всем проблемным адресам ведутся работы совместно с сотрудниками городского отдела жилищной инспекции, ГКП «КЖСА» и сервисными компаниями, - сообщили в городской администрации.
Напомним, вчера, 26 декабря, порыв водопровода стал причиной ограничения питьевой воды в нескольких микрорайонах Актау.
- Ограничений по теплу и воде в городе нет. Есть жалобы на отсутствие отопления или воды в некоторых микрорайонах, по каждому адресу персонально проводятся проверки. По некоторым адресам выявлено, что тепло отсутствует в квартирах из-за переделки внутренней системы отопления или из-за перекрытых вентилей в соседней квартире. По всем проблемным адресам ведутся работы совместно с сотрудниками городского отдела жилищной инспекции, ГКП «КЖСА» и сервисными компаниями, - сообщили в городской администрации.
Напомним, вчера, 26 декабря, порыв водопровода стал причиной ограничения питьевой воды в нескольких микрорайонах Актау.