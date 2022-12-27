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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:56

Просмотров: 572

Акимат Актау: ограничений по теплу и воде в городе нет

В городской администрации рассказали о текущем положении c водоснабжением и теплоснабжением в Актау.

Иллюстративное фото
В акимате Актау сообщили, что ситуация стабильная.

- Ограничений по теплу и воде в городе нет. Есть жалобы на отсутствие отопления или воды в некоторых микрорайонах, по каждому адресу персонально проводятся проверки. По некоторым адресам выявлено, что тепло отсутствует в квартирах из-за переделки внутренней системы отопления или из-за перекрытых вентилей в соседней квартире. По всем проблемным адресам ведутся работы совместно с сотрудниками городского отдела жилищной инспекции, ГКП «КЖСА» и сервисными компаниями, - сообщили в городской администрации.

Напомним, вчера, 26 декабря, порыв водопровода стал причиной ограничения питьевой воды в нескольких микрорайонах Актау.



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Комментарии ( 2 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 18:46
Кари, до тех пор пока будем с пониманием и терпением относится к бездействию или превышению полномочий структур содержащихся за общий счет.
В принципе алгоритм действий такой - регистрируемое обращение в ответственный орган, в случае бездействия обращение в надзорный орган с целью регистрации нарушения/отступления от норм, урегулирование вопроса компенсации или суд.
В стране где есть верховенство права, и справедливая судебная система, это норма. Но у нас не уверен к сожалению, видя как уже нормально относятся к ненормальному, поэтому всякое возможно... Мир всем!
 
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Кари (Посетители) Сегодня, 16:40
С прошлой недели звоним в ЖЭК 12 мкр, батареи ни какие, еле теплые, благо на улице ещё тепло и в квартире терпимо, сколько может это длиться

С прошлой недели звоним в ЖЭК 12 мкр, батареи ни какие, еле теплые, благо на улице ещё тепло и в квартире терпимо, сколько может это длиться
 
 

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