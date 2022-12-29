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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:27

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Один из недропользователей в Мангистау опроверг информацию о лишении лицензии

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Теміржол жөндеу» опровергло информацию о лишении лицензии их организации министерством индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Республики Казахстан. По данным компании, они самостоятельно подали обращение в министерство для прекращения действия лицензии еще в сентябре этого года.

Иллюстративное фото с сайта gov.kz
Одна из организаций, указанных в списке лишенных МИИР РК лицензии недропользователей, обратилась в редакцию Lada.kz.

По информации компании, 3 декабря 2019 года товарищество получило лицензию на разведку твердых полезных ископаемых в рамках реализации проекта строительства автодороги «Бейнеу - Акжигит», в частности, для обустройства земляного полотна (насыпи).

- На сегодняшний день проект строительства завершен. На основании актов обследования объекта Мангистауским областным акиматом ТОО «Теміржол жөндеу» самостоятельно 28 сентября этого года обратилось в МИИР РК для прекращения действия лицензии. Ответным письмом от министерства от 10 октября этого года действие лицензии прекращено, - пояснили в организации.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Республики Казахстан провело ревизию всех месторождений полезных ископаемых. В результате было прекращено действие 183 лицензий, три из которых выдавали на недропользование по твердым полезным ископаемым в Мангистауской области.

Михаил Одинцов



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