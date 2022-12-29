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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:22

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МАЭК: В Актау возобновили подачу питьевой воды

Трубопровод питьевой воды находится на заполнении, однако подача воды на нижнюю зону города уже включена. Об этом сообщили в пресс-службе товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК».

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
В ТОО «МАЭК» сообщили, что сегодня, 29 декабря, окончился ремонт на центральном узле водоснабжения (ЦУВС-3).

- Включена подача питьевой воды на нижнюю зону, трубопровод находится на заполнении, - добавили в пресс-службе энергокомбината.

Но некоторые горожане говорят, что в их домах до сих пор нет воды, а если и есть - то течет тонкой струей.

- Что там за ремонт такой на узле, если подачу воды прекратили всего на несколько часов? Почему это вообще происходит зимой, когда вода так нужна, да еще и перед новогодними праздниками?, - посетовала одна из жительниц города.

Напомним, ранее сообщалось, что питьевую воду временно отключили в нескольких микрорайонах Актау.

Михаил Одинцов



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